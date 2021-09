Jojo Parte 6 – Stone Ocean: aggiornamenti sulla distribuzione

Jojo sta per tornare su Netflix con gli episodi di Stone Ocean, la sesta parte della trasposizione anime del manga di Hirohiko Araki.

Come sappiamo la serie debutterà a Dicembre 2021 in esclusiva mondiale sul servizio streaming, ma la modalità di distribuzione potrebbe essere diversa dal solito.

La pagina della serie, infatti, riporta una periodicità mensile per la disponibilità degli episodi.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Kenichi Suzuki (Jojo Parti 1-3) supervisiona Le Bizzarre Avventure di Jojo Parte 6: Stone Ocean per la regia di Toshiyuki Kato (Diamond Is Unbreakable, Così parlò Rohan Kishibe) presso David Production (Fire Force).

Yasuko Kobayashi torna a curare la composizione della serie, mentre Masanori Shino (Black Lagoon, No Guns Life) si occupa del character designer.

Shun’ichi Ishimoto (Jojo – Vento Aureo) è il designer degli Stand, Yoshikazu Iwanami torna dirigere il suono e Yugo Kanno (Jojo parti 3-5) a comporre la colonna sonora.

Hirohiko Araki ha serializzato il manga originale sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 Dicembre 1999 all’8 Aprile 2003 (17 volumetti).

In Italia è disponibile per Star Comics:

La sesta serie si apre con un’ambientazione insolita: in una struttura penitenziaria della Florida viene scoperto un diario, scritto da Dio Brando, contenente le istruzioni per un potere così spropositato da accelerare il tempo e creare mondi paralleli!

E questa volta il protagonista, della storia, detenuto proprio in quel carcere, sarà… una donna!