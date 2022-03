JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean durante l’AnimeJapan 2022 ha rilasciato un nuovo trailer, che ha confermato la seconda tranche comprensiva dei 12 episodi della nuova serie con protagonista Jolyne Cujoh.

Molti appassionati sono stati sorpresi da questa rivelazione, ma la gestione di Netflix ha avuto qualche sbavatura a quanto pare.

Dopo la lunga attesa (ancora non conclusa) da parte della piattaforma streaming nel concludere la storia di Stone Ocean, sembra che i prossimi episodi in uscita a Ottobre non saranno gli ultimi e per questo i fan sono delusi. Nel corso dell’evento Netflix non ha accennato che gli episodi non sarebbero stati quelli finali.

Molto probabilmente non è stato un errore di Netflix, ma una mossa di marketing studiata a puntino. Visto il successo globale della serie, la produzione ha deciso di dividere il tutto in tre parti potenziali, così da sfruttare pienamente l’anime tratto dal manga di Araki.

Il pubblico optava per un rilascio settimanale degli episodi serie, così da ridurre i tempi di attesa e avere tutta la storia completa, compresa la conclusione di Stone Ocean che a quanto pare vedrà la sua fine nel 2023 molto probabilmente.

In calce il trailer che annuncia l’uscita dei prossimi 12 episodi nell’autunno del 2022, senza accennare che non concluderanno la storia.

Per saperne di più sulla serie Stone Ocean, si può dare un’occhiata alla sua sinossi ufficiale di seguito. Stone Ocean è il sesto arco narrativo del franchise di JoJo scritto dal creatore Hirohiko Araki tra il 1999 e il 2003.