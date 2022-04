JoJo’s Bizarre Adventure è uno dei franchise più amati al mondo, sia per quanto riguarda il campo degli anime, sia nel campo dei manga.

Hirohiko Araki ha costruito una storia unica e particolare, capace di mostrare battaglie strategie e frenetiche allo stesso tempo, grazie anche a un carisma esagerato dei protagonisti.

Il maestro Araki attualmente è a lavoro sulla parte 9 di Jojo, JOJO LANDS, che dovrebbe arrivare nel corso di questo 2022.

In parallelo Netflix sta lavorando alla versione animata di STONE OCEAN, in uscita nella stagione autunnale del 2022. La serie vede come protagonista la figlia di Jotaro, Jolyne Kujo.

Nonostante la longevità e la varietà delle serie dedicate a Jojo, uno dei personaggi più amati dal pubblico è sicuramente Dio Brando.

A tal proposito il cosplayer cinese siweiperfect ha realizzato uno dei cosplay più belli e evocativi dedicati al personaggio, con una interpretazione anche fotografica strabiliante.

Alla perfetta realizzazione, si aggiunge anche la fedeltà di siweiperfect nelle espressioni e nelle pose di Dio Brando, che a questo giro riceve anche un lavoro di shooting e ritocco in post-produzione davvero professionale.

In calce potete ammirare il cosplay discusso in questo articolo:

Stone Ocean, il manga:

Ricordiamo che Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è la sesta parte del manga disegnato, scritto e creato da Hirohiko Araki, e serializzato da Weekly Shōnen Jump dal 2000 al 2003.

L’intera serie è ambientata negli Stati Uniti d’America e narra le sfavillanti avventure di Jolyne Kujo, giovane figlia di Jotaro Kujo (una delle colonne portanti del brand, esordito con la terza serie del manga Stardust Crusaders) che rimane vittima di un complotto orchestrato da un vecchio alleato di Dio Brando. La protagonista successivamente, viene rinchiusa in un carcere di massima sicurezza in Florida.

Si tratta dell’unica serie del manga nella quale il protagonista è di sesso femminile.

JoJo’s Bizarre Adventure è altamente conosciuto e di solito è protagonista di alcune trovate uniche da parti di artisti esterni e appassionati:

Un artista/utente Twitter ha pubblicato un immagine del crossover appena citato, mostrando non solo il suo talento ma anche il suo umorismo che in un periodo del genere di certo non può mancare.

Il protagonista è uno dei nuovi starter, ovvero Quaxly, il tipo Acqua che ha suscitato ispirazione insieme all’iconico Josuke di Diamond is Unbreakable , uno dei personaggi più amati della serie creata da Hiroiko Araki.