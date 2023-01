Dragon Ball Super: Toyotaro parla di Freezer e della sua trasformazione

Dragon Ball Super è tornato con un nuovo arco narrativo intitolato “Super Hero“, che ha debuttato con il capitolo 88. Gli eventi di questo arco si svolgono qualche periodo prima delle vicende presenti nel film Dragon Ball Super: Super Hero.

Al centro dei riflettori ci sono Goten e Trunks, quindi sono loro i protagonisti di questo arco. In questo articolo però abbiamo il piacere di riportare alcune dichiarazioni di Toyotaro in persona, legate a Freezer e alla sua introduzione negli atti finali dell’arco di Granolah e alla sua nuova trasformazione.

Il mangaka è stato ospite a “Weekly Dragon Ball News”, una serie di video che riporta aggiornamenti legati al mondo di Dragon Ball. Il video più recente è un episodio speciale che celebra l’inizio del nuovo arco del manga. L’ospite è niente meno che Toyotaro.

Il mangaka ha fatto ben capire che durante l’arco di Granolah ogni cosa alla fine avrebbe ricondotto a Freezer. Infatti chiarisce che il suo scopo finale era far comparire il villain di sempre e così è stato. Infatti nell’arco precedente a Super Hero, tutti i personaggi coinvolti parlavano molto di Freezer. Nonostante parlino tanto di lui, non compare mai perché Toyotaro voleva costruire il momento più consono per farlo scendere in campo.

Un altro aspetto raccontato dal mangaka è quello legato alla trasformazione di Black Freezer. Come tutti sappiamo questa forma debutta nei momenti finali dello scontro tra Goku e Vegeta e Gas. Toyotaro confessa che il “nero” supera l'”oro”, facendo riferimento a Gold Freezer.

“Quando si pensa all’oro si pensa ad esempio ad una medaglia d’oro, quindi è difficile immaginare a qualcosa di superiore“, ha continuato il mangaka. Alla fine però è riuscito a trovare una motivazione valida. Infatti ha pensato che nello spazio ci sono i buchi neri e quindi questo colore su Freezer gli conferisce connotazioni minacciose. Ecco perché il livello superiore all’oro è il nero, e secondo Toyotaro non avrebbe funzionato al contrario.

Inoltre il mangaka afferma che una delle scene che più ama dell’arco di Granolah è proprio quella dell’arrivo di Freezer sul campo di battaglia. Disegnare questo momento nel manga l’ha emozionato di più rispetto a quando ha disegnato la sua nuova trasformazione.

