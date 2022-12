Dragon Ball Super 88 ha quasi monopolizzato il mondo dei manga, visto che le notizie a proposito di questo nuovo capitolo sono attese come il nuovo Messia, e oggi sono stati anche condivisi gli spoiler ufficiali, che confermano Goten e Trunks come protagonisti assoluti della storia.

Le prime bozze mostrate al pubblico hanno rivelato piccoli sprazzi di Goku e Vegeta, ma allo stesso tempo hanno donato una piccola panoramica sul futuro dei due Saiyan, intenti a potenziare il loro spirito e le loro nuove forme sul Pianeta di Beerus, proprio come vediamo nel film “Super Hero”.

“Super Hero” diventa il titolo di questa nuova saga e al momento Black Freezer viene messo in secondo piano, in attesa del nemico ufficiale che dovranno affrontare Goten e Trunks. Degli spoiler abbiamo già discusso e con questo articolo ci fossilizziamo sulle identità e il ruolo dei figli di Goku e Vegeta.

Dragon Ball Super 88: quali sono le identità segrete di Goten e Trunks?

Come ci riporta Comic Book il sito ufficiale di Dragon Ball Super conferma il nome ufficiale delle identità segrete dei protagonisti, che come accennato fanno il verso a Gohan con il suo amatissimo Great Saiyaman. I due prenderanno il nome di “Saiyaman X1 e Saiyaman X2” così come ci riportano le fonti ufficiali. In calce vedete le foto dei costumi:

La terza pagina delle bozze in anteprima anche se non sono a colori, mostra il design dei due Saiyan, che in questa saga a quanto pare faranno le veci dei loro genitori, intenti a migliorarsi per distruggere nuovamente la minaccia di Freezer e la sua ideologia volta alla conquista dell’universo.

Abbiamo quindi la conferma che “Super Hero” ricalcherà quanto fatto in precedenza con il personaggio di Gohan, quando all’epoca si trasformava in Great Saiyaman per salvare l’umanità e proteggere la Terra senza rivelare la sua identità. Dragon Ball Super 88 uscirà il 20 dicembre e si potrà leggere su MangaPlus.

Cosa vi aspettate dalla saga? Come accennato sarà un prequel di Dragon Ball Super: Super Hero, e le vicende si porranno appunto prima dell’evento comprensivo della saga incentrata sul ritorno di Cell Max.

Fonte Comic Book