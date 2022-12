Dragon Ball Super 88 è alle porte e dopo alcuni mesi di stop e congetture ha rivelato alcune informazioni al riguardo, insieme alla prima tavola in anteprima che a sorpresa di tutti mostra Black Freezer in tutta la sua possenza.

Come accennato parleremo del capitolo 88 in uscita in Giappone il 20 di dicembre, mentre il 14 usciranno degli spoiler inereni alla nuova saga in versione “bozza” quindi non complete. Per intenderci i classici “spoiler ufficiali”.

Se non volete spoiler non continuate la lettura. Con la fine della saga di Granolah Goku e Vegeta hanno avuto modo di assistere alla nuova e potente forma di Freezer, attualmente superiore a livello di potenza rispetto ai due Saiyan. I due sono sul Pianeta di Beerus e mentre si allenano Goten e Trunks proteggeranno la Terra.

Posta come prequel del film “Super Hero” la nuova saga nonostante metta al centro i due Saiyan adolescenti mostra comunque alcune scene con Goku e Vegeta, come accennato anche da alcune deduzioni fatte nei nostri precedenti articoli.

Dragon Ball Super 88 – Mostrata la prima pagina del capitolo: appare Black Freezer

Da come possiamo vedere tramite il Tweet di DBS: Hype il tutto andrà proprio come previsto e anche in maniera “spirituale” la nuova forma dello storico villain appare comunque alla corte dei due guerrieri.

Dragon Ball Super CH88 First Draft! All drafts release: December 14, 10 AM JST pic.twitter.com/s0xEKh61Kq — Hype (@DbsHype) December 12, 2022

Da come potete notare vediamo delle vignette con al centro Goku e Beerus che sembrano non dare peso alla minaccia, dato che donano più importanza al cibo, rendendosi protagonisti di una bella mangiata. La parte inferiore della tavola mostra invece un Vegeta altamente preoccupato per il nemico, che si palesa all’interno del cielo.

Come sempre il Principe dei Saiyan sembra dare più importanza a determinate minacce, mentre Goku sembra prenderla sempre alla leggera. Una tavola sicuramente impattante che dona un piccolo sguardo alla prima pagina del capitolo 88 di Super, altamente atteso nei mesi dal pubblico.

Tradução rápida que fiz da página de esboço do capítulo 88 de Dragon Ball Super! Me baseei na tradução em inglês do @DBSChronicles, então os créditos são dele. pic.twitter.com/jMgCa1goLk — Canal Budokai (@CanalBudokai) December 12, 2022

Come accennato non sarà questa la saga dove i nostri protagonisti combatteranno e sconfiggeranno Freezer ma sicuramente sarà importante perché probabilmente si raggiungerà qualche nuovo stadio inerente all’Ultra Ego e L’Ultra Istinto, o meglio qualcosa che possa tenere testa alla nuova forma del villain.

Fonte Twitter 1 – 2