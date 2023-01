Soul Eater è uno dei manga e degli anime più importanti degli anni duemila, e a quanto pare potrebbe avere anch’esso una riproposizione anime in chiave moderna. L’ultima puntata è andata in onda nel 2008, quindi ben tredici anni fa e per questo potrebbe essere una buona scelta quella di produrre una nuova serie reboot.

Il manga nel corso di questo periodo ha avuto sempre più successo e ogni anni che passava è entrato nell’immaginario collettivo degli appassionati. Lo stesso è successo con la trasposizione animata, anche se quest’ultima a partire dall’episodio 35 si è discostata molto dalla versione originale.

Soul Eater fa parte anch’esso del periodo dove gli anime erano colmi di filler, così come successo con Bleach, Naruto, Dragon Ball tra i tanti, e in questo caso la trasposizione animata non ha mai avuto una fine decente o appunto fedele alla versione cartacea.

Tutti i fan sapranno e ricorderanno il finale affrettato dell’anime e poco fedele appunto alla storia originale, quindi questa potrebbe essere la strada giusta per donare il giusto aspetto alla storia di Ohkubo, recentemente anche ristampata in grande formata da Planet Manga (qui la nostra recensione).

Soul Eater potrebbe avere un reboot anime?

Essendo stato pubblicato agli inizi del 2000 senza ombra di dubbio è una storia conosciuto dai fan di vecchia data e forse le nuove generazioni hanno poca conoscenza di questo manga, anche per questo recentemente ristampato.

Ovviamente non abbiamo nessun indizio per quanto riguarda il reboot ma data la sua valenza e i suoi anni potrebbe essere preso in considera zone per mostrarlo a una fetta giovane di nuovi appassionati, alla “new wave” intorno ai manga e agli anime. Tutto arriva da CB.

L’anime originale ha ormai quasi 15 anni e dato che il manga ha avuto una nuova versione il titolo cult potrebbe arrivare anche con un nuovo anime, che potrebbe riuscire a chiudere decentemente la storia originale del manga, come accennato affrettata e quasi rovinata nella trasposizione anime, che come se non bastasse è anche colma di filler.

Voi cosa ne pensate di questa potenziale possibilità? Sicuramente si potrebbe portare Soul Eater alle nuove generazioni.

Fonte Comic Book