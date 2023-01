Pokémon spiega perché Ash si può considerare un adulto

Pokemon esiste ormai da decenni e tutti coloro che si sono appassionati a questa serie incredibile sono cresciuti con Ash Ketchum, il protagonista principale. Tutti sanno che dopo 25 anni ha finalmente coronato il suo sogno, ma anche che dal 2023 non sarà più il protagonista principale.

Nonostante questo gli appassionati hanno ancora diverse domande sulla sua vita. Oggi vogliamo riportare un dettaglio importante sull’età di Ash grazie alla traduzione del romanzo Pocket Monster: The Animation.

Da sempre i fan si chiedono come Ash sia riuscito a intraprendere un’avventura da solo a 10 anni.

L’intera faccenda è venuta alla luce con la traduzione di Pocket Monsters: The Animation. Si tratta di un romanzo del 1997, che contiene molte informazioni delicate. Takeshi Shudo ha scritto il romanzo in due parti, e qui ha riportato diversi dettagli sulla storia di Ash non presenti nell’anime.

A quanto pare, il primo romanzo fornisce una storia dettagliata del mondo dei Pokemon. È qui che si scopre una legge che rende legalmente adulti tutti i bambini di 10 anni.

Questo libro riporta che il mondo dei Pokemon assomiglia a quello del Giappone del 20° secolo, con alcune differenze sostanziali. Uno di questi è che i bambini sono considerati legali una volta che compiono 10 anni. Tale legge si intitola “Legge sull’età adulta dei diplomati della scuola primaria“.

Stando alle parole presenti su questo libro, dopo il decimo compleanno, è possibile ottenere una licenza Pokemon e portare Poke Ball per catturare Pokemon.

Il romanzo rivela che i bambini di 10 anni possono viaggiare liberamente e fare tutto ciò che un adulto nel nostro mondo può fare grazie a questa legge. “È possibile impegnarsi per l’istruzione superiore o prendere il controllo dell’azienda di famiglia.”

Si è liberi anche di cercare qualsiasi tipo di lavoro. C’è persino la possibilità e soprattutto la libertà che un ragazzo e una ragazza si sposino senza il consenso dei genitori. Anche se si ha solo 10 anni, in questo mondo si viene considerati responsabili anche per le infrazioni stradali, e si pagano le tasse come un adulto.

Dunque Ash è un adulto di 10 anni e la mamma non era una sprovveduta nel permettere a suo figlio di avventurarsi nel suo viaggio. Il mondo dei Pokémon infatti, parte dal presupposto che l’età adulta inizia dall’età di dieci anni.

Fonte – Comicbook