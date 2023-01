Nintendo: quale videogioco meriterebbe un adattamento anime?

Nintendo è tra le aziende giapponesi specializzate nella produzione di videogiochi e console più grandi di sempre. Infatti nel corso degli anni ha saputo dare vita a videogiochi diventati franchise assolutamente iconici. Da Super Mario a Kirby e oltre, la reputazione di Nintendo per i giochi di alto livello è da sempre fondata.

Ovviamente, i fan vogliono sempre di più, e molti hanno iniziato a immaginare quale videogioco meriterebbe un adattamento animato. Oggi vogliamo quindi riportare che attraverso un sondaggio, conosciamo quali sono i titoli Nintendo che i fan vorrebbero venissero adattati.

L’aggiornamento arriva direttamente dal Giappone. Grazie a un sondaggio i fan hanno espresso la loro opinione su quale videogioco meriterebbe un adattamento animato. Sulle prime dieci scelte, la metà apparteneva a Nintendo e il vincitore potrebbe sorprendere.

Infatti si tratta di Splatoon, e si tratta di un grande successo in Giappone. La sua modalità cooperativa online è una scelta popolare tra i giocatori di tutte le età in Giappone. Altre scelte Nintendo includono La Leggenda di Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing, Xenoblade e Fire Emblem: Three House.

Per quanto riguarda le preferenze di videogiochi non appartenenti a Nintendo, altri titoli importanti hanno ricevuto diversi voti. Undertale è arrivato al quarto posto mentre Kingdom Hearts e Minecraft si sono classificati settimo e ottavo.

Ovviamente, l’azienda giapponese non ha parlato di nessun progetto di adattamento anime di un videogioco e non lo fa da un po’ di tempo. Tuttavia la società lo ha fatto in passato. Infatti per Super Mario, ad esempio, è stato sviluppato un adattamento animato in passato.

Recentemente invece Nintendo ha suscitato rumors sulla possibilità di futuri adattamenti quando l’anno scorso abbiamo avuto la conferma che l’azienda giapponese aveva acquisito Dynamo Pictures. Si tratta di uno studio di animazione giapponese di proprietà di Nintendo che sviluppa “contenuti visivi” utilizzando le proprietà Nintendo.

La società ha lavorato alla produzione CG di Ghost in the Shell: SAC_2045 e Yuri on Ice.

Fonte – Comicbook