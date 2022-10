The Super Mario Bros. Movie viene "attaccato" e un Tweet di Sonic lo difende

The Super Mario Bros. Movie nel corso delle settimane ha fatto molto parlare di se e in questo caso, finalmente, ha mostrato il teaser trailer del film, promesso appunto nella giornata del 6 ottobre al Nintendo Direct. Nel trailer possiamo ammirare Bowser, Mario, Toad e Luigi, insieme a un gruppo di Koopa, Kamek e Dry Bones.

Successivamente alla visione del trailer ovviamente il pubblico ha rilasciato alcune critiche per quanto riguarda l’aspetto del personaggio, insieme alla voce troppo “ironica” di Pratt. Allo stesso tempo l’account Twitter ufficiale di Sonic ha risposto a queste critiche con un Tweet appunto, al riguardo.

Tra le critiche maggiori il pubblico si è soffermato sulla “parte bassa” del personaggio, dicendo che non è uguale al personaggio originale, giustamente un Tweet ufficiale di Sonic ha detto: “Una critica a proposito del design inerente alle parti basse? Ma non esiste”.

Giustamente Nintendo è rimasta delusa da questa critica inutile e giustamente ha voluto difendere il prossimo film di Super Mario confermando al pubblico che sta facendo delle polemiche inutili. Tramite Comic Book abbiamo riportato tutto e il Tweet potete trovarlo sull’account ufficiale di Sonic – Il Film:

Controversial lower body design? Can't relate. — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) October 7, 2022

La produzione dice che il tutto è quasi terminato e a quanto pare il film è pronto per essere mostrato al pubblico; tra gli ultimi ritocchi dovrebbe esserci quello riguardante le musiche. Nel film ci sono star di rilievo come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen.

Il compositore del film, Brian Tyler (i cui crediti includono Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, Crazy Rich Asians, Furious 7 e diversi film Marvel), sta lavorando fianco a fianco con il leggendario compositore di Mario e Nintendo Koji Kondo per garantire che i temi classici della serie principale apparsa primariamente sulle console Nintendo.

Ricordando che The Super Mario Bros. Movie ha avuto nella giornata del 6 ottobre la disponibilità di un teaser trailer del film in uscita il 7 aprile 2023, vi lasciamo in calce la clip tratta dal canale Youtube Illumination e la news Nintendo Life:

Fonte CB – Twitter