The Super Mario Bros. Movie ha un teaser trailer ufficiale!

The Super Mario Bros. Movie nel corso delle settimane ha fatto molto parlare di se e in questo caso, finalmente, ha mostrato il teaser trailer del film, promesso appunto nella giornata del 6 ottobre al Nintendo Direct. Nel trailer possiamo ammirare Bowser, Mario, Toad e Luigi, insieme a un gruppo di Koopa, Kamek e Dry Bones.

La produzione dice che il tutto è quasi terminato e a quanto pare il film è pronto per essere mostrato al pubblico; tra gli ultimi ritocchi dovrebbe esserci quello riguardante le musiche. Nel film ci sono star di rilievo come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen.

Il compositore del film, Brian Tyler (i cui crediti includono Chip ‘n Dale: Rescue Rangers, Crazy Rich Asians, Furious 7 e diversi film Marvel), sta lavorando fianco a fianco con il leggendario compositore di Mario e Nintendo Koji Kondo per garantire che i temi classici della serie principale apparsa primariamente sulle console Nintendo.

vi lasciamo in calce la clip tratta dal canale Youtube Illumination e la news Nintendo Life:

Super Mario Bros. ha cresciuto numerose generazioni che ancora oggi si immergono e trascorrono del tempo in compagnia dell’idraulico baffuto, che insieme a suo fratello Luigi e tanti altri affronta avventure fantastiche all’insegna dell’agilità e della strategia.

Nintendo e Illumination hanno annunciato questo film che si prospetta essere sulla stessa linea dei film di Sonic, anch’essi realizzati sulla nuova onda di videogiocatori che si sono avvicinati a questi brand storici.

Non dovrebbe essere un live-action come quello già presente a proposito del personaggio fortunatamente, vista la dubbia qualità del film precedente che di certo non raccoglieva l’anima del personaggio della Nintendo.

Non ci resta che attendere buone nuove a proposito del nuovo film dedicato a Super Mario Bros. sperando in un qualcosa di nuovo e simile a quanto fatto con Sonic, che senza ombra di dubbio ha donato un volto interessante e simile al classico porcospino blu.

Fonte Youtube – Nintendo Life