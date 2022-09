Super Mario Bros. avrà una nuova trasposizione animata e a quanto pare hanno annunciato anche la data di uscita del teaser treailer ufficiale, che dovrebbe essere pubblicato intorno alla data del 6 ottobre. Nel film ci sono star di rilievo come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen.

Anche se non abbiamo ancora nulla di ufficiale il nuovo film del celebre personaggio Nintendo dovrebbe uscire il 7 aprile del 2023, così da regalare una bellissima primavera a grandi e piccini. New York Comic Con ha donato quindi la data ufficiale di uscita del trailer, che dovrebbe avvenire a breve; non sappiamo altro in merito.

Super Mario Bros. ha cresciuto numerose generazioni che ancora oggi si immergono e trascorrono del tempo in compagnia dell’idraulico baffuto, che insieme a suo fratello Luigi e tanti altri affronta avventure fantastiche all’insegna dell’agilità e della strategia.

Il teaser trailer di prossima uscita ci donerà senza ombra di dubbio qualche indizio in più in merito alla trama e ai personaggi presenti all’interno del cast, che come accennato saranno doppiati da un cast d’eccezione, tra i più rinomati di Hollywood.

La notizia è arrivata dalla pagina Twitter ufficiale del New York Comic Con che tramite una foto iconica ha condivisa la notizia, confermando la Premiere del teaser trailer il 6 ottobre come accennato qualche riga fa. Riportiamo tutto tramite CB.

Super Mario Bros. – Annunciato il teaser trailer del nuovo film!

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022

Nintendo e Illumination hanno annunciato questo film che si prospetta essere sulla stessa linea dei film di Sonic, anch’essi realizzati sulla nuova onda di videogiocatori che si sono avvicinati a questi brand storici.

Non dovrebbe essere un live-action come quello già presente a proposito del personaggio fortunatamente, vista la dubbia qualità del film precedente che di certo non raccoglieva l’anima del personaggio della Nintendo.

Non ci resta che attendere buone nuove a proposito del nuovo film dedicato a Super Mario Bros. sperando in un qualcosa di nuovo e simile a quanto fatto con Sonic, che senza ombra di dubbio ha donato un volto interessante e simile al classico porcospino blu. Riportiamo tutto tramite CB.

Fonte CB – Comic Con Twitter