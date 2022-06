Dragon Ball Super: Super Hero: la voce di Super Mario doppierà Magenta

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo lungometraggio della serie Super ed è il successivo film di “Broly”.

Ormai Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto il suo debutto in Giappone l’11 giugno ma gli appassionati di tutto il globo stanno aspettando con molto entusiasmo l’arrivo del film.

Infatti Crunchyroll ha annunciato di recente che il film sarà distribuito aldilà del paese del sol levante a partire dal mese di agosto di quest’anno. Infatti le prima data di uscita è quella americana, che prevede la proiezione del film il 19 agosto.

Di recente è stato condiviso anche il primo trailer del film doppiato in inglese e questo dimostra che il nuovo film sta uscendo al di fuori del Giappone.

La sorpresa è legata al team del doppiaggio americano del film. Infatti il doppiatore di Super Mario, Charles Martinet, si unirà al cast di Dragon Ball Super: Super Hero.

La notizia arriva direttamente da Crunchyroll. Il servizio streaming ha annunciato i nuovi membri del doppiaggio inglese di Dragon Ball. In questa occasione i fan hanno potuto apprendere che Charles Martinet darà la sua voce inimitabile a Magenta.

Ciò significa che l’amato doppiatore di Mario rappresenterà la schiera nemica poiché magenta fa parte dell’Armata del Fiocco Rosso.

Ora, questa non è la prima volta che Martinet si unisce a un progetto anime. Nel 1994, l’attore ha lavorato a Le bizzarre avventure di JoJo.

Oltre a ciò, tuttavia, Dragon Ball rappresenta il suo nuovo arrivo in un progetto anime.

Martinet sarà affiancato da personaggi che hanno doppiato da sempre i personaggi della serie come:

Sean Schemmel nei panni di Goku ;

; Monica Rial che interpreterà Bulma ;

; Christopher R. Sabat darà la sua voce a Vegeta ;

; Sonny Strait nel ruolo di Crilin

In attesa del debutto del film anche in Europa, ricordiamo che i proiettori sono puntati completamente su Gohan e Piccolo. Questa iniziale sorpresa tra i fan, si è rivelata una decisione di Toriyama, il mangaka di Dragon Ball.

Lui stesso, dopo aver visto il film, ha parlato in un’intervista del fatto di aver fatto questa scelta e che lo rendeva insicuro. Infatti Goku e Vegeta per questo lungometraggio non saranno i protagonisti.