Dragon Ball Super: Super Hero batte il record al box office del film Broly

Dragon Ball Super: Super Hero da quando ha finalmente fatto il suo debutto l’11 giugno nelle sale Giapponesi ha siglato numeri di successo.

Il pubblico giapponese è talmente colpito dal nuovo lungometraggio che cerca di guardarlo più di una volta. Questo basta per dimostrare l’apprezzamento per il nuovo lungometraggio. Questo apprezzamento però ha stabilito un record importantissimo in quanto ha battuto quello stabilito dal film precedente quattro anni fa, Dragon Ball Super: Broly.

L’aggiornamento arriva dopo il conteggio dei totali al botteghino dello scorso fine settimana in Giappone. Non solo il film è arrivato primo al botteghino nazionale, ma Dragon Ball Super: Super Hero ha venduto più biglietti nel suo giorno di apertura rispetto a quello dell’ultimo film anime.

Secondo quanto riportato, il nuovo film ha venduto 210.000 biglietti al suo debutto sabato. Quando Dragon Ball Super: Broly è uscito nel 2018, i biglietti venditi al debutto erano 111.000. Quindi la domanda per questo ultimo film è più alto che mai.

Per quanto riguarda il box office complessivo, Dragon Ball Super: Super Hero è arrivato al primo posto in Giappone con $ 4,98 milioni di dollari (quasi 5 milioni di euro) dopo la sua uscita di sabato. 500.000 biglietti sono stati venduti nel fine settimana su 407 schermi. Questo hanno battuto Top Gun Maverick.

Dragon Ball Super: Broly film del 2018 ha aperto a più soldi, ma questo perché aveva più schermi a disposizione e un giorno in più per riempire i suoi numeri di apertura.

Questi sono numeri entusiasmanti soprattutto per gli appassionati della serie al di fuori del Giappone. Ma ricordiamo anche che non passerà molto tempo prima che tutti i fan possano vedere di persona il nuovo lungometraggio della serie. Crunchyroll proietterà il film più avanti quest’estate, esattamente nel periodo di agosto in tutto il mondo.

Dragon Ball Super: Super Hero è il secondo film della nuova serie che vede un forte coinvolgimento di Akira Toriyama il quale recentemente ha anche confessato che la ripetizione della parola “Super” non era voluta in quanto è un suo errore.

Il film proietterà i fan nella battaglia contro i due nuovi androidi dell’Armata del Fiocco Rosso affrontati da Gohan e Piccolo.