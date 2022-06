Dragon Ball Super: Super Hero, il film introduce una nuova forma del Super Saiyan (SPOILER)

Seguono Spoiler!

Il nuovo film dedicato al franchise di Dragon Ball non è ancora stato proiettato a livello internazionale, ma il pubblico nipponico ha ovviamente avuto già l’occasione di visionarlo, dato che la terra natia della produzione è appunto, giapponese.

Il nuovo lungometraggio è entrato proprio di recente nelle sale del Paese del Sol Levante, e come da “protocollo” di certo il pubblico non si è sdegnato di rilasciare qualche spoiler, anticipando le sorprese contenute in Dragon Ball Super: Super Hero. Come potevamo ampiamente presagire, la pellicola anime introduce delle nuove trasformazioni.

Detto questo, vi avvisiamo nuovamente che questo articolo contiene spoiler di discussione e rivelazioni sulle nuove forme presenti nel film, e per questo vi invitiamo a non continuare se non volete rovinarvi neanche un minimo d’esperienza.

Anche se è difficile non esservi anticipati nulla, forse avete letto di cosa il pubblico sta discutendo a tal proposito. Gohan è il protagonista del nuovo film, insieme a Piccolo, ed era anche facile che qualcosa di nuovo avvolgesse il figlio di Goku.

Ecco il motivo del perché la sua forma Ultimate è presente in Super Hero, perché il ragazzo ha finalmente raggiunto un nuovo livello di potenza, un risultato che ormai tutto il pubblico stava attendendo da tempo immemore.

Da come potete vedere dal post appena in calce all’articolo, i fan hanno mostrato questa particolare forma presente in Dragon Ball Super: Super Hero, denominata allegramente Beyond Ultimate.

Questa nuova forma rende i capelli del Saiyan totalmente bianchi, così come le sopracciglia, e i suoi lineamenti, che ricordano quei tratti mai svaniti della forma Super Saiyan 4. Un’aura possente e dal colore bianco affianca Gohan Beyond Ultimate, nella battaglia finale contro il villain principale del film, un presunto Cell ancora più potente.

Ovviamente onde evitare spoiler la Toei non ha condiviso alcuna immagine ufficiale, anche se però in via ufficiosa i fan hanno fatto il loro lavoro. Il pubblico internazionale potrà vivere questa nuova trasformazione, quando il film uscirà dal Giappone, e le sale di tutto il mondo dovrebbero ospitarlo per il mese di agosto.