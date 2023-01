One Piece 1071: un personaggio chiave della Marina fa il suo ritorno

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e tra le novità più importanti sicuramente quella principale è la vera identità di Vegapunk e alcuni dei segreti che ha portato alla luce. Ma negli ultimi capitoli è possibile notare la presenza della Marina e del Governo Mondiale. Infatti questi erano entrambi assenti durante l’arco di Wano.

Quindi pare proprio che le cose stiano per cambiare nel manga di Eiichiro Oda. Dopo Rob Lucci, oggi abbiamo il piacere di confermare il ritorno di un grande personaggio della Marina, un vero e proprio eroe.

LEGGI ANCHE:



Star Comics annuncia la nuova edizione di Kamisama Kiss

Prima di proseguire però, vogliamo avvisare i lettori sulla presenza di spoiler legati al capitolo più recente del manga. Dunque coloro che non sono interessati, l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il capitolo 1071 di One Piece ha riportato un volto familiare della marina. Tale figura è molto vicina a Rufy. Infatti si tratta proprio di Monkey D. Garp, il nonno dello stesso Rufy. La carriera di Garp nella marina è così prolifica che si è guadagnato il titolo di “Eroe della Marina”.

Il capitolo 1071 specifica anche quale sarà l’obiettivo di Garp, ossia salvare Koby. Quest’ultimo si trova tra le grinfie di Barbanera, il quale ha inizialmente cercato di catturare Boa Hancock.

Capitolo dopo capitolo quindi, cominciano a delinearsi i vari stadi narrativi del manga. Dopo quello che vede Rufy affrontare Lucci per proteggere Vegapunk affinché lo scienziato riesca a fuggire da Egg Head, ora tocca a Garp. L’ero della Marina vuole salvare Koby, ma questo potrebbe riservare una brutta sorpresa ai fan. Infatti dovrà affrontare non solo Barbanera, ma anche la sua ciurma e potrebbe essere anche l’ultima missione per questo importante personaggio.

Anche se privo dei poteri dei Frutti del Diavolo, la forza di Garp non ha assolutamente eguali. La sua forza fisica lo ha aiutato a guadagnarsi il titolo di “eroe”.

Fonte – Comicbook