One Piece 1068: ecco perché il CP0 vuole arrivare a Vegapunk

One Piece ha recentemente pubblicato il suo capitolo più recente e sicuramente la situazione si sta facendo ancora più movimentata. Infatti il CP0, ossia la più forte di tutte le unità di Cipher Pol, è entrato in azione arrivando sull’isola di Egg Head.

Il capitolo 1068 di One Piece rivela finalmente le reali intenzioni che spingono il Governo Mondiale a dare la caccia a Vegapunk.

In questo articolo seguiranno spoiler, dunque ci teniamo ad avvisare i lettori che non sono intenzionati a scoprire il prosieguo delle vicende di One Piece anzitempo.

Qualche capitolo precedente a questo mostrava Vegapunk parlare con Dragon dicendogli che sentiva che la sua vita fosse in pericolo. E Rob Lucci, al comando del CP0 aveva fatto capire che l’obiettivo era lo scienziato.

Grazie al capitolo 1068 sono più chiare le ragioni dietro tali azioni. Infatti Vegapunk aveva investigato sul Regno Antico e sul Secolo del Vuoto, entrambi collegati. Infatti il Governo, diversi secoli prima, aveva cancellato completamente il Regno Antico per evitare che si diffondessero le sue ideologie. Vegapunk è riuscito a scoprire questo e se qualcuno si avvicina a questa verità, il Governo agisce in maniera drastica come ha fatto con l’isola di Ohara.

Ma a quanto pare c’è dell’altro. Il CP0 si reca sull’isola palesemente per la testa dello scienziato. Per nascondere questo obiettivo riportano il Seraphim. In quel momento uno dei sei satelliti ringrazia loro per la consegna e li invita a lasciare l’isola. Chiaramente questo non accade in quanto interviene Lucci, interrogando Vegapunk.

Gli chiede qualcosa a proposito delle sparizioni di Egg Head. A quanto pare alcune navi del Governo Mondiale non hanno fatto ritorno alla base, dato che è prima scomparsa una nave del CP5, poi una del CP7 e infine la stessa sorte è toccata a una del CP8.

In poche parole nessuna nave inviata su Egg Head ha fatto ritorno. Sicuramente questo suscita diversi sospetti.

Vegapunk stesso confessa a Rufy che per inseguire il suo sogno, ha scavato troppo nel passato e questo il Governo non lo accetta. Infatti tramite il CP0, vuole eliminarlo come è successo con Ohara.