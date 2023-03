Jujutsu Kaisen è stato uno dei manga più venduti e degli anime più visti del 2022, raggiungendo incredibilmente record su record davvero esaustivi, replicando quasi quando fatto da Demon Slayer.

Così come quest’ultimo anche l’anime di MAPPA tratto dal manga di Gege Akutami ha raggiunto il successo grazie alla trasposizione animata, che si sta avviando verso la seconda stagione. Tramite un post Twitter di @JJKContent possiamo leggere alcune dichiarazioni del CEO di MAPPA, che conferma la seconda stagione più bella della prima.

Mappa CEO Manabu Ohtsuka on season 2 of Jujutsu Kaisen.

“We are not going to be doing the same thing and repeat ourselves. To the fans of the series, I would like to show even greater success and bigger growth in season 2.”

Via Crunchyroll pic.twitter.com/Txh2h7ESAK

— JJKContent (@JJKContent) March 17, 2023