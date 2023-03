Manga vs Comics è sempre stato uno degli argomenti più divisivi di sempre, specie se andiamo a considerare anche il valore artistico e culturale di questi due medium all’interno dei loro Paesi natii, rispettivamente Giappone e America.

Sicuramente a livello storico i Comics americani non hanno avuto “competitor” fino agli anni novanta e gli inizi del 2000, specie se consideriamo il successo ottenuto in occidente durante i primi anni delle storie di Stan Lee, Kirby, Ditko, McFarlane e via discorrendo. Quindi in poche parole possiamo definirla una battaglia “recente” questa citata.

Ma allo stesso tempo, come ormai ben sapete, i manga hanno acquisto nel corso degli ultimi anni sempre più popolarità nel mondo, e proprio per questo una foto virale di recente ha acceso un dibattito su quale sia il medium migliore tra i due, ampliando il discorso anche sul futuro delle graphic novel.

Da come potete vedere dal post in calce l’utente di Twitter Ursula K LeChina ha suscitato un dibattito dopo aver postato una foto della sua libreria locale. La foto mostrava un reparto colmo di manga, mentre i comics e le graphic novel erano rilegate in un angolino quasi occultato. Proprio questo dettaglio ha acceso la discussione.

It is actually so fucking over it never even started. pic.twitter.com/nUAngkpk1e — Ursula K LeChina (@Java_jigga) March 15, 2023

La discussione ovviamente porta alla luce il successo smisurato dei manga nel mondo, al ridosso di quello riguardante i comics e le graphic novel in generale, ormai rappresentanti solamente una piccola percentuale di vendite rispetto al totale complessivo intorno ai fumetti.

Stando a Comic Book, secondo NPD BookScan i manga rappresentano il 53% del mercato inerenti ai fumetti, quindi questo vuol dire che abbiamo un rapporto maggiore del medium giapponese verso tutto il resto dei prodotti.

Questo non vuol dire che le vendite degli alti fumetti siano misere, ma anzi, nonostante tutto reggono ancora bene, anche se il pubblico si domanda per quanto altro ancora. Abbiamo analizzato nel corso dei mesi l’aumento di materiale giapponese nelle librerie e sappiamo benissimo il successo ottenuto. Cosa ne pensate voi?

As someone who reads cape comics: most of them are not accessible to casual readers and that’s the biggest issue https://t.co/TrDvQdUhEi — hiatus (@MOLENAIDE) March 16, 2023

The crazy part is this doesn’t even represent a FRACTION of no. of manga titles out there that don’t have localization or even fan translations Nor the roughly 150-200 magazines that run multiple series weekly/monthly Nor the numerous manga series that run exclusively on apps https://t.co/vnvu603AbA — Lightning (@Lightning446) March 16, 2023

1. Manga has been more popular than Marvel or DC comics in the west for decades now 2. Marvel & DC =/= All American comics. Dog Man is one of the best selling books (not just comics) in the US. Americans definitely still enjoy reading American comics! https://t.co/bY20aWneM3 pic.twitter.com/gnRsYw3U5D — Art-Eater ➡️⬇️↘️🐲👊 (@Richmond_Lee) March 16, 2023

Manga sold a crap ton in the 90s too, and then bottomed out. Everything works in cycles. I’ll never understand why people are so determined that it’s “One or the Other”, when clearly I ask, why not both? https://t.co/2Wqn5f3iOc — dead 💀 hours (@HiMyNameisTophs) March 16, 2023

