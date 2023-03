Tra le uscite manga Star Comics del 22 marzo 2023 si segnalano gli esordi di The Boxer, Therapy Game Restart e della nuova edizione di Miracle Girls.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 22 marzo 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’imminente uscita dell’ultimo numero di Demon Slayer, probabilmente il titolo di punta Star Comics in questo momento.

Le uscite manga Star Comics del 22 marzo 2023

A SIGN OF AFFECTION n. 5

AMICI n.298

di suu Morishita

€ 5,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Yuki ha deciso di affrontare al meglio i suoi sentimenti e Itsuomi le chiede di mettersi con lui. I due iniziano così a frequentarsi e il ragazzo la presenta subito ai suoi migliori amici. La cosa non fa che confermare a Yuki quanto Itsuomi tenga a lei, ciononostante…

FAIRY TAIL COLLECTION n. 10

STAR COLLECTION n.35

di Hiro Mashima

€ 26,00

UN’OPERA MAGICA IN PRATICI COFANETTI!

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica!

Contiene “Fairy Tail” voll. 54-58

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 3

GHOST n.208

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Per guadagnarsi la fiducia di Shinju e riuscire a strapparle i suoi segreti, Arata le ha proposto di sposarlo, sicuro della sua permanenza in galera. La ragazza, dal canto suo, ha invece replicato che sarebbe presto uscita, dando inizio a una guerra psicologica che un po’ alla volta sta coinvolgendo anche chi circonda i due diretti interessati…

FROM THE RED FOG n. 2

STORIE DI KAPPA n.321

di Mosae Nohara

€ 6,50

Ruwanda, entrato a far parte di un’organizzazione di killer, fa la conoscenza di May, uno degli affiliati, ma i rapporti affettuosi tra quest’ultimo e il figlioletto Kevin lo riempiono di un indescrivibile senso di disagio. Nel frattempo, alla loro organizzazione viene affidato l’incarico di annientare una banda di gangster, e Ruwanda finisce per combattere contro un uomo noto come “Mostro”…

GUNDAM THUNDERBOLT n. 18

GUNDAM UNIVERSE n.86

di Hajime Yatate , Yasuo Ohtagaki , Yoshiyuki Tomino

€ 6,50

L’armata degli Psycho Zaku, in mano ai membri dell’Alleanza dei Mari del Sud, si scontra di nuovo nel Settore Thunderbolt con l’Esercito Federale, guidato dal Perfect Zeong e dai due piloti Io e Lily. Grazie alla potenza dello Zeong e alla forza di coesione della Federazione, che ha giurato di vendicarsi dello Spartan, il combattimento termina con la disfatta dell’Alleanza. A quel punto, il teatro della battaglia si sposta su Side 6, un gruppo di colonie neutrali a cui Kaufman, Billy e gli altri chiedono che venga concesso asilo ai numerosi profughi…

MIRACLE GIRLS n. 1

STARLIGHT n.347

di Nami Akimoto

€ 8,00

L’ATTESISSIMA NUOVA EDIZIONE DI UNO SHOJO FANTASY CHE HA FATTO LA STORIA!

Le gemelle Mikage e Tomomi si assomigliano, ma le loro personalità non potrebbero essere più diverse: Mikage infatti è tanto tranquilla e studiosa quanto Tomomi è estroversa e atletica, ma quando sono insieme… manifestano degli incredibili poteri paranormali! Per loro, queste capacità sono parte integrante della loro quotidianità, pacifica e tranquilla, benché fuori dal comune. Ma qualcuno, a scuola, scopre il loro segreto… Quali avventure aspettano le due “miracle girls”?

La nuova e attesissima ripubblicazione di uno shojo fantasy che ha fatto la storia. Riscoprite tutte le emozioni di questo capolavoro raccolto in una nuova edizione integrale, completa in 5 preziosi volumi!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 7

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Su pressione del Ministro degli Interni Ookubo, Kenshin è partito alla volta di Kyoto con l’incarico di fermare il famigerato “assassino nell’ombra” Makoto Shishio, che sta tramando per rovesciare il governo Meiji. Quali altri destini incrocerà lungo la perigliosa via del Tokaido?

SANCTUARY n. 5

MUST n.136

di Ryoichi Ikegami , Sho Fumimura

€ 15,00

Prosegue il viaggio di Chiaki Asami e Akira Hojo per dare nuova vita a un Giappone ormai adagiato su se stesso. Le vie che percorrono verso questo obiettivo sono diverse, ma entrambi devono affrontare ostacoli e complicazioni. Hojo ha riportato delle ferite da arma da fuoco, mentre l’avanzata di Asami viene osteggiata dal politico più influente del paese. La strada verso il Santuario che desiderano raggiungere è ancora lunga!

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 5

di Takao Yaguchi

€ 15,00

Per Sanpei la pesca è una passione senza confini! Ed ecco infatti il nostro giovane amico lasciare l’Hokkaido in aereo per cimentarsi all’estero nella pesca di salmoni e salmerini. Anche stavolta ci sarà da divertirsi!

SWEET HOME n. 5

di Carnby Kim , Youngchan Hwang

€ 12,90

Hyeonsu non è l’unico che si sta trasformando in mostro e nella comunità dei sopravvissuti serpeggia il sospetto che qualcuno stia dissimulando i sintomi della mostrizzazione. Notando le abilità straordinarie di cui è dotato Hyeonsu, Yi Eunhyeok cerca di sfruttarle e architetta un piano per combattere i mostri. Ma se quest’ultimo dà l’impressione di essere del tutto privo di umanità, i sopravvissuti sembrano nascondere qualcosa di oscuro dentro di loro. Ora che non ci si può fidare di nessuno, che scelte restano a Hyeonsu?

THE BOXER n. 1

MANHWA n.90

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIU’ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

K è il leggendario maestro che ha portato cinque atleti al titolo di campione mondiale. Mentre gira il mondo in cerca dell’ultimo atleta da allenare, in una palestra scopre Baeksan Ryu, dotato di un talento prodigioso. Ma proprio nell’istante in cui sta per compiere la sua scelta, viene attratto dallo sguardo di un ragazzo che è appena stato aggredito da una banda fuori dalla palestra. K, seguendo il suo intuito, gli propone di provare a intraprendere la strada della boxe…!

Uno degli autori di webtoon più popolari di Naver approda finalmente in volume cartaceo! Non perdetevi la serie più adrenalinica della piattaforma, che ha raggiunto più di 160 milioni di visualizzazioni!

THERAPY GAME RESTART n. 1

QUEER n.55

di Meguru Hinohara

€ 6,50

L’ATTESISSIMO SEQUEL DI UNA DELLE SERIE BOYS’ LOVE PIU’ ACCLAMATE!

CONTENUTI ESPLICITI! – HOT LEVEL 🔥🔥🔥 3/5

Shizuma e Minato ora sono una coppia: nei manga questo è spesso il punto di arrivo, il finale della storia d’amore, ma in realtà è solo un punto di partenza! I due ragazzi dovranno imparare a fare funzionare la loro relazione anche attraverso le varie sfide della quotidianità. Shizuma, ad esempio, ormai ha terminato gli studi da veterinario e ha iniziato a lavorare: le sfide professionali lo assorbono totalmente, e fatica a trovare il tempo per il suo ragazzo! Come la prenderà Minato?

TOWER OF GOD n. 9

MANHWA n.89

di SIU

€ 12,90



Per i regolari che hanno superato tutte le prove è il momento di salire al piano successivo della torre. Nel frattempo, Lero Ro ha rassegnato le sue dimissioni come esaminatore e assieme a lui è stato licenziato anche Quant, che si ritrova così a seguirlo verso il settantasettesimo piano alla ricerca della verità… Una verità che anche Bam, ancora sconvolto dal tradimento di Rachel, anela a tutti i costi…

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 8

TURN OVER n.268

di Mika Yamamori

€ 5,90



Facendosi coraggio, Fumi ha rivelato ad Akatsuki ciò che prova realmente. Anche lui sembra intenzionato a dar voce ai propri sentimenti, tanto che… la nostra coppietta potrà finalmente godersi i giorni più felici che abbia mai vissuto finora!