Demon Slayer è da record anche in Italia, e a quanto pare i lettori italiani non hanno nulla a cui invidiare a quelli giapponesi. Infatti, dopo questi primi mesi del 2023 abbiamo i dati ufficiali dell’anno scorso, che confermano il primo numero del noto manga come quello più venduto in Italia in questo anno appena trascorso.

Tramite il post Facebook di “L’anima dell’animazione” riusciamo a raccogliere questi interessanti dati, con al centro anche il manga di One Piece ovviamente.

Il 1° volume di Demon Slayer è stato quindi, il manga più venduto in Italia nel 2022, seguito da One Piece 100 Celebration Edition e Demon Slayer 17 (rispettivamente in 7°, 8° e 9° posizione) secondo la classifica de Giornale della Libreria.

In considerazione per questa classifica è stato preso in considerazione anche No Sleep Till Shengal di Zerocalcare come il fumetto più venduto (quindi con un indice pari a 100), Demon Slayer 1 ha venduto il 56.13% (indice di 56,13) rispetto alle sue copie, mentre One Piece 100 Celebration Edition il 49.32% (circa metà delle copie rispetto al titolo di Zerocalcare).

Altri primi volumi che troviamo in classifica sono My Hero Academia (16°), Chainsaw Man (17°), Attack on Titan (20°), Jujutsu Kaisen (33°), Toilet-Bound Hanako-kun (39°), Tokyo Revengers (49°), My Dress-Up Darling (58°) e Kaiju No.8 (100°).

Demon Slayer occupa quasi totalmente le posizioni più alte per i manga.

Dati tenuti in considerazione: canali trade (librerie – indipendenti e di catena –, librerie religiose, store online, GDO; sono invece escluse edicole, fumetterie, librerie specializzate, fiere, vendite a biblioteche ecc.)

Demon Slayer: il numero 1 è stato il manga più venduto in Italia nel 2022

Un anno davvero incredibile per il manga di Gotouge, ancora una volta una delle opere più vendute di sempre. Dopo il successo della seconda stagione anime (l’anime più visto del 2022 in Giappone) arriva anche un successo nostrano, volto alla celebrazione di questo fenomeno che ha conquistato tutto e tutti.

Il primo numero batte sia One Piece che Zerocalcare, sancendo un successo sensazionale sotto tutti i fronti, anche se occorre ancora qualche anno per misurare la sua competitività come un mostro sacro come One Piece, al momento sempre uno dei volumi più venduti di sempre nel mondo.

Voi cosa ne pensate? Avete comprato il primo volume nel 2022?

Fonte L’anima dell’animazione