Demon Slayer: tutto quello che sappiamo dall’anteprima del film

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha recentemente debuttato in anteprima nelle sale cinematografiche mondiali per la terza stagione animata. La seconda parte di Demon Slayer – To The Swordsman Village arriverà durante la primavera di quest’anno e con il presente articolo vogliamo riportare tutto quello che sappiamo dall’anteprima del film.

Nel presente articolo seguiranno alcune anticipazioni, quindi l’ideale per coloro che non vogliono scoprire gli eventi anzitempo sarebbe non proseguire oltre.

La premiere della terza stagione dà il via al prossimo grande arco narrativo del manga di Koyoharu Gotouge e si conclude con un cliffhanger. Tuttavia ci sono alcune cose importanti da aspettarsi con l’avvio della seconda parte dell’anime.

Il primo episodio dell’arco di Swordsmith Village riprende qualche tempo dopo gli eventi dell’arco del distretto dell’intrattenimento. Tanjiro e gli altri sono tornati alla Butterfly Mansion per riprendersi. Una volta che Tanjiro si sveglia e si riprende abbastanza per viaggiare, va al Villaggio degli Spadaccini. Raggiunge Hotaru Haganezuka affinché gli possa riparare la katana, ma quest’ultimo si rifiuta.

Questo è un villaggio nascosto anche a molti membri del corpo dei Cacciatori di Demoni. Una volta arrivato Tanjiro scopre che anche Mitsuri Kanroji, il pilastro dell’amore, è andata lì per apportare alcune modifiche alla sua lama. Si imbatte anche in Genya Shinazugawa, il fratello del pilastro del vento. Questo primo episodio deve ancora rivelare perché è lì.

Un altro dettaglio che Tanjiro nota è che anche Muichiro Tokito, il Pilastro della nebbia, è arrivato al villaggio ma non riesce a capire perché. All’esterno del villaggio, Muzan Kibutsuji convoca i restanti cinque membri delle lune crescenti. Lo fa per aggiornali sulla morte di Gyutaro, che non prende bene. Infatti è arrabbiato per questa perdita e anche perché i suoi esperimenti stanno rallentando. Vuole che tutti si muovano molto più velocemente per trovare il Blue Spider Lily.

Viene rivelato che c’è un’ostilità tra la terza luna, Akaza, e la seconda, Doma. Nel frattempo, Gyokko rivela di aver trovato una pista. Muzan poi gli incarica di confermare questa pista con Hantengu. Tuttavia la più grande rivelazione è la prima luna demoniaca, Kokushibo, capace di controllare una grande abilità e che ha insegnato l’Hinokami Kagura al padre di Tanjiro.

Verso la conclusione della première, Tanjiro vede qualcuno che assomiglia proprio a Kokushibo, lasciando tutti gli appassionati in sospeso. Ora non resta che aspettare la seconda parte di Demon Slayer: Swordsmith Village prevista per il 9 aprile.

Fonte – Comicbook