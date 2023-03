Demon Slayer: la terza stagione debutterà il 9 aprile

Manca ormai sempre meno al ritorno sul piccolo schermo di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. Come tutti gli appassionati ormai sanno, la terza stagione animata firmata Ufotable è pronta ad adattare tutte le vicende legate all’arco del villaggio dei forgiatori di katana. Oggi abbiamo il piacere di riportare una novità importante, dato che la terza stagione farà il suo debutto il 9 aprile di quest’anno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga con un nuovo trailer. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Kimetsu no Yaiba TV Anime – Swordsmith Village Arc New PV. The new season starts broadcasting in April 9th, 2023. pic.twitter.com/gcslNmHxKl — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 1, 2023

Dunque adesso tutti gli appassionati possono segnarsi la data e aspettare con impazienza il ritorno dell’adattamento anime di Demon Slayer. Come abbiamo riportato a fine anno, prima degli episodi che inizieranno il 9 aprile, sarà trasmesso in anteprima un film al cinema. In Italia infatti è stato trasmesso il 2 marzo.

Come è possibile vedere dal trailer sopra condiviso, questo mostra a tutti i fan un aspetto mai visto trai protagonisti. Tanjiro sembra molto più feroce con Zenitsu e Inosuke che sono sempre al suo fianco.

La terza stagione di Demon Slayer si aprirà con il primo episodio dalla durata di 1 ora, che permetterà a tutti i fan di ricapitolare tutti gli eventi che hanno visto Tanjiro impegnato in pericolose situazioni. Dopo la seconda stagione, i fan hanno potuto vedere il protagonista combattere al fianco di uno dei nove Pilastri, ossia quello del Suono, Tengen.

Il villaggio dei forgiatori è l’arco narrativo che vede Tanjiro recarsi in un villaggio di spade. Ha bisogno di spiegare, e capire, la gravità dei danni che la sua spada ha subito a Hotaru Haganezuka, colui che l’ha forgiata. Mentre Tanjiro attende che la sua spada sia riparata, i nemici si avvicinano. Uno dei nove Pilastri, quello della nebbia, Muichiro Tokito, affronta i demoni. Tuttavia avrà bisogno dell’aiuto di Tanjiro e Genya, un altro cacciatore di demoni. Dovranno combattere due demoni di livello superiore, ma non sarà un’impresa facile.

La prima stagione anime del manga di Koyoharu Gotōge, ha debuttato con in anteprima il 29 marzo 2019. La seconda stagione è caratterizzata da due archi narrativi. Il primo si intitola il Treno Mugen ed è un film, mentre il secondo, Entertainment District, prosegue la narrazione del manga.

Fonte – Comicbook