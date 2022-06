Demon Slayer: Gotouge realizza una nuova illustrazione di Tanjiro e Nezuko

Demon Slayer ha raggiunto vette di successo sbalorditive e improvvise che nessuno mai si sarebbe immaginato. Probabilmente nemmeno Shueisha considerando che il manga è terminato e di solito se una serie vende tanto, la casa editrice giapponese spinge a continuare.

Si pensi ad esempio ai manga principali che anche dopo la fine della loro serializzazione hanno un seguito con uno spin-off. Boruto e Vigilante: My Hero Academia Illegals ne sono un esempio.

Nonostante Demon Slayer sia terminato, la mangaka della serie continua a realizzare illustrazioni dei suoi personaggi e i fan aspettano anche la terza stagione dell’adattamento animato.

Mentre il team dell’anime lavora alla terza stagione, una grande mostra dedicata a Demon Slayer si prepara ad aprire in Giappone.

Quindi, naturalmente, l’artista Koyoharu Gotouge ha voluto celebrare l’evento con alcune illustrazioni della famiglia Kamado.

Come puoi vedere di seguito, l’arte dell’Ammazza Demoni proviene direttamente da Koyoharu Gotouge che realizza Tanjiro con sua sorella Nezuko.

L’illustrazione della mangaka è condivisa dall’utente asilverintedrose su reddit e di seguito sarà possibile darci un’occhiata:

I due sono disegnati in stile chibi come confermano le loro guance grassocce e gli occhi sgranati. A sinistra, Tanjiro esulta alzando un pugno in aria, e i suoi capelli sono tirati indietro come al solito.

Questo non è il primo sketch di Demon Slayer che Koyoharu ha realizzato da quando il manga è terminato.

Dopotutto, la serie ha ancora molto da fare prima che si chiuda e il suo prossimo grande progetto è la terza stagione.

L’anno scorso, Demon Slayer ha sbalordito tutti con la seconda stagione poiché il ritorno dell’anime non ha mostrato un livello inferiore rispetto alla prima stagione. D’altronde l’annuncio della seconda stagione avvenne durante l’evento di festeggiamento del secondo anniversario della prima stagione tenutosi il 14 febbraio 2021.

Essa si divide in due archi narrativi. Il primo, l’arco del Mugen Train, adatta in sette episodi i medesimi eventi già trasposti nel film animato, mentre il secondo, Entertainment District, prosegue la narrazione del manga.

Ricordiamo che in Italia questa è stata pubblicata in simulcast su Crunchyroll sottotitolata in italiano. Verrà pubblicata con doppiaggio italiano da Dynit.