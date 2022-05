Demon Slayer, un fan imita Zenitsu realizzando un video acrobatico che diventa subito virale!

L’utente di Reddit XeahCeleste ha condiviso questa impressionante acrobazia che vede il fan di Demon Slayer fare un salto mortale a mezz’aria che rivaleggia con tutto ciò che abbiamo visto finora da Zenitsu nella serie shonen:

Zenitsu è un personaggio piuttosto unico nel franchise in questione, che ci ha fatto conoscere personaggi come Tanjiro, Nezuko, Inosuke e altri ancora.

Terrorizzato da quasi tutto e costantemente alla ricerca di moglie, Zenitsu si è allenato duramente per padroneggiare le sue tecniche, anche se può usarla a tutta potenza solo quando è svenuto.

Durante la battaglia finale contro Gyutaro e Daki nell’arco del Distretto dei divertimenti della seconda stagione di Demon Slayer, Zenitsu era addormentato ma era comunque uno degli spadaccini più potenti che i fratelli demoniaci avessero mai affrontato.

La seconda stagione si è conclusa all’inizio dell’anno, ma è stato subito confermato che Demon Slayer tornerà per una terza stagione. Adattando l’arco dello Swordsmith Village dal manga con la prossima serie di episodi, non è ancora stato rivelato quando esattamente i fan potranno vedere la terza stagione in azione.

Ma quando accadrà, i fan verranno introdotti a demoni ancora più forti e a un numero maggiore di Hashira, mentre i combattimenti si faranno più intensi di quanto si sia mai visto nell’anime.

L’arco del Distretto a Luci Rosse ha ufficialmente introdotto Tanjiro (e i fan) ai primi membri delle Lune Demoniache Superiori, e loro sono le vere minacce per il resto della serie man mano che si prosegue.

La terza stagione è stata confermata quasi subito dopo il finale della seconda fortunatamente.

Questa nuova stagione continuerà la storia di Tanjiro Kamado attraverso l’arco “Swordsmith Village” che copre i capitoli 100-127 del manga. Anche se si sa poco della terza stagione, i pochi teaser che sono stati rilasciati fanno un lavoro fenomenale per costruire l’attesa nei fan che attendono con ansia la nuova stagione.

La stagione 3 di Demon Slayer quindi adatterà l’arco del manga “Swordsmith Village”. Dopo aver combattuto Daki e Gyutaro – Upper Moon 6 – nella stagione 2, la spada Nichirin di Tanjiro, l’unica arma efficace contro i demoni, ha bisogno di serie riparazioni.

Crunchyroll ha rilasciato un trailer ufficiale per l’arco “Swordsmith Village” il 16 aprile, anche se sembra più un teaser. Il primo minuto e mezzo di questo trailer di tre minuti in totale, mostra spezzoni e dialoghi precedenti, prima di ramificarsi in un nuovo territorio.