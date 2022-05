Crunchyroll: in arrivo nuove stagioni delle serie anime!

Crunchyroll ha annunciato recentemente durante il suo panel all’Anime Boston che trasmetterà l’adattamento anime sul calcio Blue Lock, la seconda parte dell’anime Orient e la seconda stagione dell’anime Rent-A-Girlfriend.

Blue Lock

Blue Lock inizierà dunque quest’anno. L’anime è un adattamento dell’omonimo manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, e sarà presentato in anteprima in Giappone ad ottobre. La sinossi dell’adattamento anime del manga è il seguente:

La squadra di calcio della nazionale giapponese viene eliminata dai Mondiali del 2018. La federazione calcistica giapponese allora crea un programma per trovare e preparare giovani atleti per i mondiali del 2022. Isagi Yoichi, un attaccante, riceve l’invito per partecipare a questo programma. L’allenatore del programma sarà Ego Jinpachi. Il suo obiettivo è “distruggere il calcio perdente giapponese” con un metodo rivoluzionario. Vuole isolare 300 giovani e promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione. Questa si chiama “Blue Lock” e sottoporli a un rigoroso allenamento volto a creare “l’attaccante più egoista e migliore del mondo”.

L’adattamento anime di Blue Lock è stato annunciato il 12 agosto 2021. La serie sarà prodotta dallo studio 8-Bit e Tetsuaki Watanabe sarà il regista.

Per quanto riguarda la manga invece la serializzazione è iniziata in Giappone il primo agosto 2018. In Italia Planet Manga si occupa della sua pubblicazione.

Orient

Per quanto riguarda invece Orient, la seconda stagione animata del manga di Shinobu Ohtaka, verrà trasmessa su Crunchyroll a luglio.

La serie prende piede nell’epoca Sengoku, il cosiddetto periodo degli stati belligeranti. Il Giappone è dominato dai demoni ma un quindicenne di nome Musashi li affronta grazie all’aiuto di un particolare potere.

La prima stagione di Orient è presente su Crunchyroll sottotitolata in italiano.

Rent-A-Girlfriend

Ora passiamo all’adattamento anime di Rent-A-Girlfriend. Riportiamo che la seconda stagione animata del manga di Reiji Miyajima sarà presentato in anteprima nel blocco di programmazione il ​​1 luglio di quest’anno.

La serializzazione del manga è cominciata il 12 luglio 2017su Weekly Shonen Magazine di Kodansha.

Edizioni BD, mediante la propria etichetta J-Pop, si occupa della pubblicazione del manga in Italia.

Di seguito riportiamo la sinossi del manga: