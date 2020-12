Rent-A-Girlfriend è una commedia romantica uscita nell’estate 2020 che è diventata subito popolare tra le ragazze non solo per la trama in sé, ma anche per i personaggi non troppo banali al suo interno.

ALLERTA SPOILER!

La scena di apertura di Rent-A-Girlfriend pone le basi per tutta la stravaganza che alla fine si manifesta: lo sfortunato protagonista Kazuya Kinoshita viene scaricato senza tante cerimonie dalla sua ragazza Mami Nanami, che gli dice allegramente che ha trovato qualcun altro.

Mentre Kazuya risponde affittando una ragazza di nome Chizuru Mizuhara, una serie di eventi imbarazzanti con la famiglia e gli amici di Kazuya costringe i due a mantenere la menzogna e fingere di avere una vera relazione.

Per tutta la stagione 1, Mami è interpretata come l’antagonista della storia. La fa infuriare non solo il fatto che Kazuya abbia trovato una nuova ragazza così rapidamente, ma anche che Chizuru sia bella e una persona onesta.

Mami d’altra parte è egocentrica e manipolatrice, complotta per rompere la coppia presumibilmente innamorata. Ma da dove derivano questo comportamento e questa personalità? Potrebbe esserci di più in Mami sotto la superficie o è esattamente così superficiale come appare?

La prima volta che Mami vede Kazuya con Chizuru in un ristorante, le due ragazze chiacchierano e Mami rivela una serie di segreti del passato di Kazuya solo per metterlo in imbarazzo. Più tardi, durante una gita di gruppo alla spiaggia, Mami trova Kazuya da solo e finge di scivolare in acqua.

Dopo che Kazuya la aiuta a rialzarsi, Mami si avvicina e lo bacia. Non è perché si pente di averlo lasciato, ma sospetta che lui abbia ancora sentimenti irrisolti per lei e possa manipolarlo. Più di ogni altra cosa, a Mami piace avere il controllo. Quando qualcosa la sorprende o va oltre la sua capacità di esercitare quel controllo, si arrabbia.

Ma le cose crudeli che fa Mami non finiscono qui. Chiede a Kazuya di incontrarla all’hotel vicino alla spiaggia quella sera, ma quando non si presenta dopo essere quasi morto non finge nemmeno di esprimere preoccupazione o sollievo per il fatto che stia bene.

Quando lui si avvicina per scusarsi, nonostante non abbia fatto nulla di male, Mami chiude il finestrino della macchina senza una parola. Qualunque cosa avesse programmato di dirgli in albergo, non sarebbero state delle scuse o un’onesta confessione romantica. Molto probabilmente, avrebbe affermato di provare ancora qualcosa per Kazuya solo per vederlo dimenarsi ancora più di quanto non fosse già.

Nonostante sia guidata da desideri egoistici e superficiali, Mami ha i suoi momenti di introspezione. Dopo aver visto Kazuya in un “appuntamento” con la collega di Chizuru, Sumi Sakurasawa, Mami torna a casa e si chiede come faccia Kazuya ad attrarre queste belle ragazze.

Si chiede persino se c’è qualcosa che le è mancato durante la loro relazione e se si pente di averla finita così presto. Naturalmente, torna subito ai suoi modi manipolatori quando scopre la verità.

Sebbene abbia la sua cerchia di amici e un certo numero di corteggiatori, Mami è raffigurata da sola abbastanza spesso.

In un anime in cui molti personaggi recitano costantemente, sia per il loro lavoro, sia per nascondere dei segreti dannosi, rivelano più livelli della loro personalità. Ma cosa c’è dietro la recita di Mami? e si può definire veramente una finzione il suo sembrare dolce e ingenua a volte e mentre avverte Chizuru nel finale che sta facendo del male piuttosto che aiutare Kazuya?

Traendo le conclusioni…

Quando si esaminano tutte le prove della prima stagione, non ci sono strati più profondi o accenni di una personalità redentrice. È semplicemente l’ex fidanzata superficiale che manipola le persone intorno a lei per i suoi piaceri egoistici e contorti. Detto questo, la seconda stagione potrebbe cambiare le cose.

A parte un fratello mostrato in una scena, non si sa quasi nulla della storia passata di Mami, della sua vita familiare o dei suoi obiettivi e sogni. La serie continua a costruire più strati nella storia di Chizuru mentre Ruka, Kazuya e Sumi stanno cercando di migliorare se stessi e le loro vite. Se Mami dovesse mai mostrare uno sforzo per fare lo stesso, potrebbe espandere drasticamente il suo personaggio influenzando la dinamica primaria della serie tra Kazuya e Chizuru.

