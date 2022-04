Crunchyroll propone i primi anime doppiati in italiano

Crunchyroll, il brand legato agli anime di fama mondiale, sta per fare un atteso regalo ai fan italiani portando sulla piattaforma questa primavera non solo la più grande lineup di nuovi anime mai avuta ma anche i primissimi titoli doppiati in italiano!

Quali sono quindi questi titoli doppiati che vedremo presto su Crunchyroll?

The Rising of the Shield Hero Season 1: l’amatissimo dark fantasy isekai che segue le avventure di Naofumi Iwatani nel suo viaggio per diventare l’eroe dello scudo. I fan italiani potranno finalmente recuperare la prima stagione con doppiaggio italiano mentre la seconda, appena iniziata, va avanti ogni settimana in simulcast sempre su Crunchyroll.

My Dress-Up Darling: una rom-com brillante che vede due mondi apparentemente lontani convergere in uno quando un timido ragazzo ed una estroversa ragazza trovano un legame attraverso il cosplay. Uno dei più grandi successi dell’inverno passato, ora anche in lingua italiana!

Ranking of Kings: una serie che macina premi e conquista i cuori di moltissimi fan e che vede il principe Bojji, incapace di parlare e sentire, partire all’avventura per provare il suo valore… con l’aiuto di un’ombra di nome Kage.

Volete sapere quando questi titoli saranno disponibili per gli utenti Crunchyroll?

Seguite le news e i social per ulteriori aggiornamenti!

