Orient: le ultime novità legate alla produzione dell’anime

Il sito ufficiale della serie anime Orient – tratta dal manga di Shinobu Ohtaka – ha annunciato altre novità legate a questa attesissima produzione.

Le dichiarazioni in tal senso riguardano l’aggiunta di altri tre nomi al cast dei doppiatori previsto per l’occasione. Nello specifico, si tratta di Haruki Ishiya (Aoshi Sanada), Saori Onishi (Shunrai Yamamoto) e Katsuyuki Konishi (Jisai Kanemaki).

L’anime debutterà il 5 Gennaio 2022.

Shinobu Ohtaka ha realizzato anche altri manga, come Sumomomo, momomo (edito da J-POP):

E Magi The Labyrinth of Magic (edito da Star Comics):

Aladdin è un bambino vagabondo che viaggia di città in città vivendo alla giornata. Non sempre incontra gente generosa disposta a fargli un po’ di carità, ma la cosa non lo turba perché gli basta suonare il suo flauto magico e da una misteriosa lampada fuoriesce una gigantesca creatura pronta a difenderlo da qualunque malintenzionato!

C’è un unico problema: quando il gigante viene anche solo sfiorato da una ragazza, sviene all’istante a causa della sua terribile timidezza! La nostra storia inizia quando Aladdin incontra una venditrice ambulante che lo obbliga a lavorare per lei come risarcimento per aver divorato tutti i suoi cocomeri. Poco dopo, tuttavia, sarà proprio la ragazza ad essere accusata di furto! La pena per i ladri?

Solo una: la morte! Non perdetevi questa nuovissima e briosa storia ispirata alle favole de “Le mille e una notte”, che catapulterà il lettore in strabilianti atmosfere mediorientali mettendolo sulle tracce di tesori nascosti, lampade magiche e geni dagli eccezionali poteri!