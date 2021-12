Prime sequenze filmate per The Imaginary, il nuovo film dello Studio Ponoc

Studio Ponoc: il trailer del nuovo film degli ex membri dello Studio Ghibli

Lo Studio Ponoc sta realizzando un nuovo lungometraggio animato. L’annuncio in tal senso è stato effettuato con l’ausilio di un trailer in cui viene mostrato The Imaginary, l’adattamento del romanzo di A. F. Harrold.

In Giappone, l’opera in questione avrà un altro titolo, ovvero Yaneura no Rudger. La data di uscita prevista per l’occasione riguarda, al momento, l’estate del 2022.

I dettagli del nuovo film dello Studio Ponoc

Il regista scelto per la direzione del nuovo film dello Studio Ponoc The Imaginary è Yoshiyuki Momose – che si è occupato anche della produzione animata di Ni no Kuni. Il produttore, invece, è Yoshiaki Nishimura.

Latitano, al momento, ulteriori notizie relative al cast o ad una distribuzione oltre i confini del Giappone

Il nome di Mishimura non è nuovo ai fan dell’animazione nipponica. Difatti, ha contribuito anche alla realizzazione di Mary e il fiore della strega. A seguire, la sinossi dell’opera dal sito ufficiale di Lucky Red:

Dal regista di Arrietty, MARY E IL FIORE DELLA STREGA è un’incantevole miscela di magia e fantasia che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica. Grazie a personaggi unici, vicende divertenti e un’animazione in pieno stile Studio Ghibli, MARY E IL FIORE DELLA STREGA ci racconta il magico mondo di una scuola per streghette. Ma questa strana e misteriosa scuola non è Hogwarts e la nostra eroina non è nemmeno una strega!

Ni no Kuni – diretto da Yoshiyuki Momose – è disponibile Netflix:

Due giovani come tanti cercano con la magia di salvare la vita a una loro amica e alla sua controparte di un altro mondo. A complicare il tutto arriva, però, l’amore.

Eroi modesti: Ponoc Short Films Theatre è disponibile sempre su Netflix: