Orient – data di uscita e nuovo trailer dell’anime

La serie anime Orient è basata sul manga omonimo di Shinobu Ohtaka, autrice nota in Italia per Sumomomo Momomo – La fidanzata più forte del mondo! (J-POP ) e Magi The Labyrinth of Magic (Star Comics).

Tetsuya Yanagisawa (High School DxD) dirige l’anime su sceneggiature supervisionate da Mariko Kunisawa (Ascendance of a Bookworm) presso lo studio A.C.G.T (Ken il Guerriero La Trilogia).

Il character design è opera di Takahiro Kishida (Haikyu!!, Jojo – Vento Aureo), mentre Hideyuki Fukasawa (Fate/stay night: Unlimited Blade Works) compone la colonna sonora.

La opening è il brano “Break out” di Da-iCE, mentre la ending è “Naniiro” di Wataru Hatano.

Come sappiamo l’anime arriverà anche su Crunchyroll:

Basato sul manga di Shinobu Ohtaka pubblicato su Bessatsu Shonen della Kodansha, questo anime parla di Musashi, un ragazzo quindicenne che vive in Giappone durante il periodo Sengoku.

Il Giappone è governato dai demoni e Musashi prova ad affrontarli col suo potere speciale!

Orient – la data di uscita e il nuovo trailer

avex pictures ha ora pubblicato il nuovo trailer della serie, che annuncia che l’anime debutterà il 5 Gennaio 2022:

Shinobu Ohtaka serializza Orient dal 30 Maggio 2018 sulle pagine di Shonen Magazine; la serie si compone al momento di 13 volumi, il 14° è previsto per il 7 Gennaio 2022.