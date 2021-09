Orient – teaser video e mese di uscita dell’anime

Orient è la trasposizione anime del manga omonimo di Shinobu Ohtaka, autrice nota in Italia per Sumomomo Momomo – La fidanzata più forte del mondo! (J-POP ) e Magi The Labyrinth of Magic (Star Comics).

La serie anime arriverà anche su Crunchyroll a Gennaio 2022, scopriamo insieme le ultime novità annunciate a partire dal nuovo teaser video:

Rie Takahashi interpreta Tsugumi Hattori, mentre Satoshi Hino presta la voce a Naotora Takeda.

I due si aggiungono ai precedentemente annunciati Yuma Uchida (Musahi) e Soma Saito (Kojiro Kanemaki).

Orient – lo staff

Tetsuya Yanagisawa (High School DxD) dirige l’anime di Orient su sceneggiature supervisionate da Mariko Kunisawa (Ascendance of a Bookworm) presso lo studio A.C.G.T (Ken il Guerriero La Trilogia).

Il character design è opera di Takahiro Kishida (Haikyu!!, Jojo – Vento Aureo), mentre Hideyuki Fukasawa (Fate/stay night: Unlimited Blade Works) compone la colonna sonora.

Crunchyroll presenta così la serie:

Basato sul manga di Shinobu Ohtaka pubblicato su Bessatsu Shonen della Kodansha, questo anime parla di Musashi, un ragazzo quindicenne che vive in Giappone durante il periodo Sengoku. Il Giappone è governato dai demoni e Musashi prova ad affrontarli col suo potere speciale!

Il regista Tetsuya Yanagizawa ha dichiarato:

Leggo manga di tipo shonen sin da bambino. Ho imparato molto dai manga.

Amo i personaggi forti, il modo in cui restano fedeli a ciò in cui credono e il modo in cui lottano contro le avversità mi hanno dato coraggio molte volte. Amo però anche gli eroi deboli.

Quando qualcuno fallisce e poi si rimette in piedi, quella persona cresce sempre. Talvolta lottando insieme agli amici e talvolta ridendo con loro… amo questo genere di manga. Orient è tutto questo. Ho sempre desiderato creare una serie simile.

