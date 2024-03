Naruto: in arrivo misteriose novità

Mentre Boruto: Two Blue Vortex rilascia nuovi capitoli del manga mensilmente, l’adattamento anime di Naruto è ancora latitante. Nel 2023, lo Studio Pierrot aveva programmato di rilasciare quattro nuovi episodi della serie originale, riportando i fan nel passato per vedere il Settimo Hokage nei suoi anni più giovani. Sebbene al momento l’anime non abbia ancora una data di ritorno, la saga shonen potrebbe essere in procinto di svelare il ritorno dell’adattamento grazie all’imminente “Narutomania”.

Nell’ultimo episodio dell’adattamento anime di Boruto: Naruto Next Generations, Boruto e Kawaki avevano combattuto contro il malvagio Code, attuale capo dell’Organizzazione Kara. Senza addentrarci troppo nei territori degli spoiler, “Two Blue Vortex” agisce come il sequel di Shippuden della serie, mostrando il figlio del Settimo Hokage e i suoi amici anni nel futuro.

Purtroppo per Boruto Uzumaki, il destino sembra giocare contro di lui mentre il mondo è diventato un luogo diverso grazie all’aggiunta di alcuni nuovi ninja nel roster di Konoha. Oltre ad attendere i quattro nuovi episodi originali della prima serie di Naruto, i fan dello shonen si chiedono anche quando riprenderà la serie principale di Boruto.

L’account social ufficiale di Naruto ha condiviso un grande punto interrogativo arancione, anticipando l’arrivo della “Narutomania” il 28 marzo. Ciò lo collocherebbe oltre l’Anime Japan di questo fine settimana, l’evento che è previsto rivelare molte notizie nel mondo degli anime. Le informazioni saranno divulgate sul sito web ufficiale, dando ai fan del Villaggio della Foglia del tempo per discutere su cosa sarà rivelato per questo evento.

Naruto ha avuto un grande successo nel 2024, non solo con la nuova saga ma anche con l’annuncio che la saga shonen riceverà il suo film live-action. Creato dal regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, e Lionsgate, questo sarà il primo tentativo di Hollywood di portare sul grande schermo il mondo di Konoha.

Fonte Comic Book