Overlord: The Sacred Kingdom esplode in un nuovo trailer

Isekai sta diventando un biglietto vincente nel mondo degli anime, poiché il genere prende regolarmente protagonisti banali e li colloca in mondi che offrono loro importanti miglioramenti. Overlord è uno dei più grandi esempi di un anime Isekai e per buoni motivi, visto che il suo protagonista assume il ruolo di cattivo del mondo mentre abita nel corpo di uno scheletro mago gigante. Dopo quattro stagioni di successo, Overlord sta pianificando di approdare sul grande schermo quest’anno in Giappone e ha un nuovo trailer per dimostrarlo.

Madhouse si è recentemente fatta un nome non solo con Overlord ma anche con Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, una serie anime che potrebbe non essere un isekai ma racconta comunque una storia sorprendente. Con una seconda stagione potenzialmente in arrivo, Madhouse potrebbe avere le mani piene ma sta comunque dedicando tempo al genere Isekai.

Il film mette al centro il Regno Sacro, un luogo che ha goduto di molti anni senza guerra grazie a un colossale muro costruito dopo una tragedia storica. Sanno meglio di chiunque altro quanto sia fragile la pace. Quando il terribile demone Jaldabaoth scende in campo alla testa di un esercito unito di tribù mostruose, i leader del Regno Sacro sanno che le loro difese non sono sufficienti. Con la stessa esistenza del paese in gioco, i pii non hanno altra scelta che cercare aiuto ovunque possano trovarlo, anche se ciò significa infrangere il tabù e trattare con il re non morto della Nazione delle Tenebre.

Se vuoi recuperare Overlord, puoi guardare le prime quattro stagioni in streaming su Crunchyroll, che al momento possiede l’esclusive per questo piccolo gioiellino. Quando sarà, il film in questione potrebbe arrivare stesso sulla piattaforma, come sta succedendo di recente anche con le altre produzioni anime.

Fonte Comic Book