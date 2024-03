Sembra che MAPPA sia di nuovo all’opera. Mentre lo studio è diventato famoso con serie come Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, ha anche alcuni originali interessanti tra le mani. Ora, l’azienda ha svelato il suo prossimo anime originale, e Zenshu ha già fatto parlare di sé tra i fan.

Come potete vedere qui sotto è stato pubblicato il primo teaser trailer per Zenshu all’Anime Japan 2024. È stato proprio MAPPA a presentare questo progetto piuttosto sorprendente. Dopo tutto, Zenshu sembra essere un anime di tipo slice-of-life che affronta tematiche difficili. Segue una ragazza di nome Natsuko Hirose mentre la giovane artista si trova a navigare nella vita come animatrice e tutte le sfide che essa porta.

Zenshu, un anime originale di MAPPA, condivide il primo trailer

Zenshu vedrà un cast di talento con Anna Nags nel ruolo di Natsuko. Altri protagonisti come Kabuki Uma, Akin Suyama e Minor Suzuki hanno firmato per recitare. Per quanto riguarda l’anime stesso, MAPPA ha ideato la storia insieme a Mitsue Yamasaki e Kimono Ueno. Yamasaki dirigerà il progetto mentre quest’ultimo supervisiona la sceneggiatura.

La storia mette al centro Natsuko Hirose, che inizia la sua carriera come animatrice. Il suo talento fiorisce rapidamente e fa il suo debutto come regista in poco tempo. Il suo primo anime diventa un successo clamoroso, dando il via a un fenomeno sociale e guadagnandole il riconoscimento come una regista geniale emergente.

Il suo prossimo progetto sarà un film romantico commedia incentrato sul primo amore! Tuttavia, non avendo mai provato amore, Natsuko fatica a capire il concetto di primo amore e, di conseguenza, non riesce a creare lo storyboard, causando l’arresto della produzione del film.

Come potete vedere, Zenshu sarà un’aggiunta unica al catalogo degli studi MAPPA, e ha fatto parlare di sé per un motivo piuttosto strano. Se seguite gli anime, avrete probabilmente sentito parlare di alcune polemiche recenti riguardanti MAPPA. Lo studio è stato sotto accusa l’anno scorso con la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, poiché diversi animatori del progetto hanno rotto il silenzio riguardo alla loro esperienza con MAPPA.

Gli animatori hanno dichiarato che lo studio aveva un ambiente di lavoro piuttosto negativo, e hanno indicato cose come una pianificazione scarsa e straordinari obbligatori come esempi. Ora, MAPPA sta realizzando la propria serie originale su un’animatrice in difficoltà nel settore, e i fan sono curiosi di vedere qual sarà il messaggio dello studio in questo caso.

Fonte Comic Book