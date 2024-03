My Hero Academia: il nuovo trailer rivela le novità della settima stagione

Tutti i fan di My Hero Academia sono pronti ad accogliere nuovamente una nuova stagione anime della serie nata dalla mente di Kohei Horikoshi. Infatti manca davvero poco al debutto della settima stagione di My Hero Academia. Dopo una serie di riassunti, la serie anime di successo sui supereroi tornerà con quello che sarà in assoluto l’arco narrativo più intenso, e un nuovo trailer rivelato in occasione dell’Anime Japan ha rivelato le novità da aspettarsi da questa settima stagione.

Anche quest’anno, l’Anime Japan ha visto riunirsi i più importanti titoli degli anime, e in questa occasione tutti i fan hanno potuto assistere diversi annunci importanti. Da Black Clover a Mobile Suit Gundam, il settore era al suo apice e si è concluso con un’anticipazione alla settima stagione di My Hero Academia.

Come si può vedere in cima al presente articolo, il nuovo trailer si concentra principalmente su Deku, mentre si prepara per la sua sfida finale. All For One e Shigaraki hanno messo il Giappone in ginocchio attraverso le loro azioni malvagie. Ora, gli eroi rimasti della nazione sono pronti a combattere per la propria patria e Deku guiderà la carica.

Da Shoto Todoroki a Toga, questo nuovo trailer mette sotto i riflettori tutti gli eroi preferiti dai fan. Manca poco al loro ritorno sul piccolo schermo, visto che la settima stagione di My Hero Academia debutterà il 4 maggio. Nelle settimane precedenti al lancio, My Hero Academia trasmetterà una serie di speciali che riassumeranno i contenuti della stagione precedente. E questi episodi saranno rilasciati il 6 aprile in Giappone.

Per quanto riguarda invece il manga, al momento in corso, si trova nella sua fase finale. Nell’ultimo periodo, però, ha subìto una serie di pause legate alle condizioni di salute del mangaka, Kohei Horikoshi.

Le vicende di questo manga shonen di successo si concentrano su Izuku, il protagonista principale che sogna da sempre di essere un eroe per tutta la sua vita. Si tratta di un obiettivo ambizioso per chiunque, ma particolarmente impegnativo per un ragazzino senza superpoteri, meglio noti come quirk. In un mondo in cui l’ottanta per cento della popolazione è dotata di un superpotere, indispensabile per diventare un Hero, Izuku Midoriya ha avuto la sfortuna di nascere completamente normale. Ma questo non è abbastanza per impedirgli di inseguire il suo sogno.

Fonte – Comicbook