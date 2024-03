Black Clover: il manga rilascerà due capitoli ad aprile

Black Clover ha sorpreso tutti i suoi fan l’anno scorso quando aveva annunciato il suo passaggio dalla rivista Weekly Shonen Jump a Jump Giga. E il capitolo più recente è stato rilasciato a dicembre 2023. Yuki Tabata con l’uscita dell’ultimo capitolo ha lasciato i fan sulle spine, quindi tutti gli occhi sono puntati su Black Clover e sul suo ritorno con un nuovo capitolo. Si scopre però che un nuovo aggiornamento ha rivelato che Black Clover rilascerà non uno ma due capitoli nel mese di aprile 2024.

Ciò vuol dire che i capitoli 370 e 371 di sono in dirittura d’arrivo. Secondo il sommario di Shueisha, il capitolo 370 di Black Clover sarà caratterizzato da 21 pagine. Per quanto riguarda il prossimo capitolo, sarà un po’ più lungo e conterà infatti 25 pagine. Jump Giga pubblicherà anche una pagina a colori di Black Clover, quindi Asta è pronto per il suo prossimo ritorno.

Ricordiamo che fino al mese di agosto 2023, Black Clover è stato serializzato settimanalmente fino a quando non è passato a Jump Giga, che invece pubblica ogni tre mesi. Ad oggi sono stati pubblicati 36 volumi di Black Clover e Tabata al momento sta lavorando all’atto finale del manga.

Le vicende del manga shonen scritto e disegnato da Yuki Tabata ruotano attorno a Asta e Yuno. Abbandonati da neonati nello stesso giorno, sono inseparabili e fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente. Infatti Yuno si è dimostrato molto abile nel campo magico, con un potere e controllo incredibili, Asta invece non è proprio in grado di usare la magia. Tuttavia in questo manga, la magia è tutto e le abilità fisiche contano poco, quindi Asta si è allenato duramente per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.

