Il cavaliere errante | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-03-21T14:01:28+01:00 Un albo illustrato stupendo dal punto di vista delle illustrazioni e divertentissimo sotto l’aspetto narrativo. Una lettura leggera e allegra che riesce ad allietare qualsiasi tipo di lettore. Testi: Alice Piaggio Illustrazioni: Alice Piaggio Casa Editrice: Edizioni Clichy Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 40 pp. Formato: 24×30 cm, Cartonato Uscita: Febbraio 2024 Prezzo: 21 €

Il cavaliere è sempre stato un simbolo di bontà e nobiltà d’animo. Solitamente nelle storie classiche è sempre l’eroe che salva la principessa di turno, uccide il drago, sconfigge la strega e così via. Nel tempo la figura di questo integerrimo condottiero è stata però mutata e smitizzata per farla venire incontro alle nuove storie moderne. In Il cavaliere errante, troviamo per l’appunto una vicenda cavalleresca buffa e parodica. L’albo illustrato in questione è scritto e illustrato da Alice Piaggio e pubblicato da Edizioni Clichy nel febbraio 2024.

La storia inizia nel più classico dei modi. Un eroico cavaliere errante parte per la sua missione. Come ogni valoroso guerriero che si rispetti avrà il compito di salvare la principessa da un terribile drago. Arriva quindi il suo attesissimo momento quando si trova davanti alla lunghissima coda di un drago-serpente. A quel punto il cavaliere non può far altro che seguirla per vedere dove si trova la povera principessa da salvare. Via via che si susseguono le pagine del libro, seguiamo il cavaliere alla ricerca della testa della mostruosa bestiaccia.

Seguiremo dunque l’impavido cavaliere errante attraverso il reame lungo il quale si è attorcigliato il temibile serpentone, Il valoroso guerriero è sicuro che alla fine riuscirà a trovare una terrorizzata principessa da salvare. Ma man mano che sembra essere quasi arrivato, inizia a notare qualcosa di strano. C’è una cuccia e una ciotola gigante. A cosa serviranno? Alla fine il cavaliere capirà che il tempo delle principesse in difficoltà da salvare è ormai finito. AL giorno d’oggi infatti le principesse non hanno bisogno di essere salvate e hanno dei draghi-serpenti come animali domestici che nutrono con piatti vegetariani.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Alice Piaggio, per Edizioni Clichy ha già pubblicato il bellissmo Settecani scritto da Davide Calì. In questo testo è invece sia autrice che illustratrice e realizza un’opera prima di grande spessore, sia narrativo, ma soprattutto dal punto di vista delle illustrazione. La sua storia sembra una classica fiaba, scritta oltretutto in rima. Ma questi due aspetti, sono piuttosto fuorvianti. La storia narrata è tutto fuorché classica, anzi il suo scopo è proprio quello di scardinare tutti i luoghi comuni riguardo le storie classiche. Il cavaliere impavido in realtà è anche un po’ tonto e vittima lui stesso della sua missione di vita. Il drago, che si snoda tra tutte le pagine del libro, non è in fondo così minaccioso come si penserebbe. Bensì un mansueto animale da compagnia, forse un po’ ingombrante, ma decisamente innocuo. Tant’è vero che è perfino vegetariano. Insomma Alice Piaggio scrive un testo brillante e divertente che smonta uno ad uno tutti i cliché ormai obsoleti della letteratura per ragazzi.

Ovviamente, ciò che rende preziosissimo e meraviglioso questo albo illustrato, sono le stupende illustrazioni realizzate dall’autrice. Sicuramente una delle più talentuose illustratici italiane. Il suo inconfondibile stile riesce a imprimere un grande carattere alla storia che si districa attraverso pagine ricche di spettacolari ambientazioni piene di dettagli in cui è facilissimo perdersi. Le cromie che regnano nell’albo si basano su una palette ristretta ma al tempo stesso abbinata e combinata in maniera egregia e accattivante.

Edizioni Clichy realizza un albo illustrato superlativo da ogni punto di vista, specie quello dell’illustrazione. Grazie alla grande qualità di stampa, inoltre, riesce a valorizzare al massimo le ricche illustrazioni piene di dettagli e personaggi variopinti e grotteschi.

Conclusione – Il cavaliere errante

Il cavaliere errante è un albo illustrato che è sicuramente già uno dei migliori prodotti usciti dall’inizio dell’anno. Questo libro ha un aspetto grafico accattivante grazie al superbo lavoro di illustrazione compiuto da Alice Piaggio in ogni pagina. Il tutto con un tono narrativo incalzante e al tempo stesso parodico e dissacrante. Lo stile dell’illustrazione è ricco di dettagli coloratissimi che riempiono gli occhi i quali non riescono ad esserne mai sazi.

In conclusione, Il cavaliere errante è un albo illustrato meraviglioso che riempie gli occhi di bellezza in ogni sua pagina. Già solo per questo andrebbe acquistato senza esitazione. Ma la bellezza visiva è anche ben supportata da una storia ben scritta e molto divertente, che fa del crescendo di suspance il meccanismo che porta il lettore a procedere nella lettura, catturato dalla curiosità. Una lettura che farà divertire tanto i più piccoli quanto i più grandi