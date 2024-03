Dragon Ball Super: il capitolo 103 omaggia Toriyama con un messaggio

Il mese di marzo per Dragon Ball è stato uno dei più duri di sempre. Gli occhi di tutti il mondo e i cuori di tutti i fan si sono stretti per la più tragica delle ragioni. Due settimane fa, il mondo ha infatti appreso della morte di Akira Toriyama. Il mangaka di Dragon Ball ha lasciato dietro di sé un’eredità innegabile che ha contribuito a plasmare i manga moderni come li conosciamo. E Dragon Ball Super è tornato con un nuovo capitolo, che presenta un tributo al defunto Toriyama.

L’aggiornamento segna l’addio di Toriyama alla serie. “Un’eredità del futuro” segue Goku e Gohan mentre si mettono in gioco con un combattimento tanto atteso nelle loro forme migliori. Alla fine del capitolo, si può vedere l’emozionante reunion della famiglia di Goku e Dragon Ball Super termina con una nota in onore di Toriyama che riportiamo di seguito.

“Akira Toriyama, le cui numerose serie sono state pubblicate sulla rivista Jump, è morto. L’intero dipartimento editoriale di V-Jump è profondamente rattristato dall’improvvisa notizia della sua morte. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Toriyama per i suoi grandi risultati e pregare affinché la sua anima riposi in pace“.

Il famoso magaka è morto in Giappone a causa dell’aggravarsi dei problemi di salute pregressi. A 68 anni, Toriyama è morto il 1 marzo e il mondo piange la sua eredità. Da Dragon Ball a Dr. Slump e Dragon Quest, il mangaka ha realizzato tra i migliori titoli in assoluto. Ora tocca alle generazioni future diffondere il verbo e fare in modo che le vicende di Goku non siano mai dimenticate.

Ed è quello che sta facendo Toyotaro con Dragon Ball Super. Il manga è ancora in corso e vede Goku tornare sulla terra con Vegeta per vedere da vicino i nuovi poteri della trasformazione bestiale di Gohan. Suo figlio infatti si è occupato di Cell Max, riuscendo a sconfiggerlo e riportando l’ordine sulla terra. Uno dei personaggi più attesi è però freezer, che è apparso l’ultima volta con un nuovo potere che superava quello di Goku.

Per quanto riguarda l’anime, Dragon Ball tornerà quest’anno con un nuovo progetto anime originale intitolato Daima. Si tratta dell’ultimo lavoro di Toriyama, il quale ha partecipato attivamente alla sua realizzazione.

Fonte – Comicbook