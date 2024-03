Preparatevi, fan di Dragon Ball, perché una nuova avventura sta per esplodere sullo schermo! Dragon Ball Daima farà il suo debutto più tardi quest’anno, portando una fresca e innovativa interpretazione del leggendario franchise creato dal compianto Akira Toriyama. E se state pensando che l’emozione non potesse essere maggiore, Masako Nozawa sta già facendo balenare la promessa del ritorno di Goku nella nuova serie.

Questo entusiasmante capitolo della saga Dragon Ball arriva come parte dei festeggiamenti per il 40º anniversario dalla pubblicazione originale del manga sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Ma c’è di più: la serie promette di riportare il franchise alle sue radici, con Goku che sarà de-età in un bambino per questa nuova, entusiasmante storia.

Masako Nozawa, la leggendaria voce di Goku è pronta a riportare in vita il nostro eroe e ha già cominciato a suscitare l’attesa durante la conferenza speciale di Fuji TV dedicata alle novità dell’anime. E mentre resta un po’ misteriosa su cosa ci riserva Goku, è chiaro che l’attrice è più che entusiasta che i fan possano vedere all’opera la nuova serie, tanto da essere impaziente di scoprire cosa accadrà dopo.

Dragon Ball Daima: Masako Nozawa doppia di nuovo Goku?

Ma non è finita qui: Nozawa ha aggiunto un po’ di pepe alla nostra curiosità, rivelando che “sei sempre eccitato nel vedere cosa accadrà dopo nel franchise. Sono così felice, che temo di poter rivelare qualcosa per errore, quindi dirò il meno possibile”. E riguardo al ritorno del giovane Goku, ha aggiunto con un sorriso contagioso: “Goku era così adorabile e meraviglioso! Mi chiedo quale sia il dietro le quinte del nuovo aspetto di Goku. Sono molto curiosa, ma mi dicono che i dettagli sono ancora segreti! Aspetterò il nuovo anime insieme a tutti voi! Spero che anche voi non vediate l’ora!”

Quindi, preparatevi a emozionarvi come mai prima d’ora! Dragon Ball Daima sbarcherà in Giappone più tardi quest’autunno, anche se al momento della stesura di questo articolo la data di uscita non è stata ancora confermata. Il grande Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball, ha contribuito alla storia principale e al design dei personaggi per Dragon Ball Daima, mentre Yoshitaka Yashima e Aya Komaki dirigeranno la serie per Toei Animation, con Katsuyoshi Nakatsuru che adatterà i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara che supervisionerà e scriverà le sceneggiature.

Fonte Comic Book