My Hero Academia: Kohei Horikoshi rivela il suo segreto per realizzare un manga

My Hero Academia negli ultimi anni specie con l’anime ha avuto un grande successo tra pubblico e critica, e spesso è stato anche paragonato a One Piece e Dragon Ball per alcune sue “fattezze” e alcuni lo hanno anche innalzato a loro erede. Oggi non andremo però a parlare di questo ma di un aneddoto molto interessante riguardante l’autore.

Lo sappiamo tutti che realizzare manga richiede una fatica incredibile nonché una salute di ferro, dato che alla fine della fiera spesso gli autori nipponici si ammalano e quindi fermano spesso la loro serializzazione, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca e il timore che la storia non sarà mai conclusa.

Ma non dimentichiamoci anche la bellezza di questo lavoro e di come il medesimo sia gratificante sotto parecchi punti di vista, proprio come ci ricorda Kohei Horikoshi in questa nuova intervista.

Tramite CB, apprendiamo che ultimamente Viz Media e Shueisha hanno collaborato a un nuovo libro intitolato The Shonen Jump Guide to Making Manga, e da come carpiamo dal nome all’interno sono state scritte e svolte delle interviste ad alcuni autori, che hanno discusso l’approccio alla creazione di un manga insieme a tutto il resto. In calce il Tweet in questione:

My Hero Academia: Kohei Horikoshi rivela il suo segreto per realizzare un manga

Interview of Horikoshi from Shonen Jumps’ Guide to Making Manga! Cr: @shonenleaks pic.twitter.com/eHeH8626Yt — Justice 💥 | CW: Fruits Basket (@Justixplode) October 18, 2022

Kohei Horikoshi, anch’esso uno degli autori all’interno della raccolta, ha discusso nella sua intervista di come esso pensi alle sue storie e di come le medesime debbano impressionare, emozionare ed entrare nel cuore del pubblico che si approccia alla lettura.

L’autore ha anche discusso della sua passione verso la “psicologia delle emozioni” e di come la suddetta è stata per anni la sua passione e la sua materia di studio. Infine ha accennato al suo lavoro su My Hero Academia e di come quest’ultimo lo ha formato come autore, anche se ha gli editor dalla sua parte in suo ausilio:

“Spesso gli editor si mettono in mezzo e vogliono inserire delle cose all’interno della storia che non mi convincono e quindi spesso mi oppongo e discuto molto con loro. Non si conclude nulla se quanto suggerito non rispecchia la mia visione dell’opera e quindi cerco di farmi valere”.

Fonte CB – Twitter