To your eternity: svelato il cast della seconda stagione

La storia dell’eterno ragazzo Fushi continuerà questo autunno e, per avere un’assaggio delle vicissitudini che affronterà nella seconda stagione di To Your Eternity, è stato pubblicato un nuovo trailer sul canale YouTube dell’anime. Si scopre inoltre che sono cambiati sia il regista che lo studio d’animazione della serie.

Kiyoko Sayama, che ha firmato la regia di Skip Beat! e Brave 10, si assume la responsabilità della regia di To Your Eternity, precedentemente curata da Masahiko Murata. Il resto dello staff della prima stagione dell’anime lavorerà anche per la seconda. Lo studio che produrrà le animazioni dell’anime sarà Drive, prendendo il testimone da Brains Base.

La seconda stagione di To Your Eternity debutterà in Giappone nell’autunno del 2022, sulla rete NHK. Crunchyroll ha trasmesso in contemporanea col Giappone la prima stagione dell’anime.

Ricordiamo che si tratta di un manga shōnen di Yoshitoki Ōima, pubblicato a partire dal 9 novembre 2016 su Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha.

Il 17 agosto 2021 esce il sedicesimo volume tankōbon. La storia segue un essere immortale il cui obiettivo è quello di conoscere il mondo.

Dal 12 aprile al 30 agosto 2021, NHK Educational TV trasmette un adattamento televisivo anime.

Il primo arco narrativo della manga ha avuto termine il 4 dicembre 2019, mentre il secondo ha avuto inizio il 22 gennaio 2020.

In Italia la serie viene pubblicata da Star Comics sotto l’etichetta Starlight dal 17 aprile 2019.