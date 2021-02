La serie anime basata sul manga To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) di Yoshitoki Ooima avrebbe dovuto debuttare lo scorso Autunno, ma è stata rimandata alla Primavera di quest’anno a causa della pandemia.

I canali web ufficiali della trasposizione annunciano ora che l’anime inizierà a essere trasmesso il 12 Aprile 2021 sulla rete NHK Educational.

Di seguito la nuova key visual:

To Your Eternity, i dettagli della serie anime

Masahiko Murata (Naruto Shippuden) dirige To Your Eternity presso lo studio Brains Base (Durarara!!) su sceneggiature coordinate da Shinzo Fujita (Shin Megami Tensei Devil Children); Koji Yabuno (Uchu Kyodai – Fratelli nello Spazio) cura il character design.

Ryo Kawasaki (Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia) compone la colonna sonora, Masashi Hamauzu ha composto e arrangiato la canzone della sigla di chiusura intitolata Mediator.

La serie è pianificata in 20 episodi e Crunchyroll la diffonderà anche in Italia in simulcast:

Un ragazzo solitario girovaga nelle regioni artiche del Nord America e incontra un lupo e i due diventano subito amici, dipendendo l’uno su l’altro per sopravvivere in questo rigido ambiente. Ma il ragazzo ha una storia e anche il lupo è qualcosa di più di quanto l’occhio non possa vedere…

To Your Eternity, a proposito del manga

Vincitore del 43° Premio Manga Kodansha nella categoria Miglior Shonen Manga, in Giappone To Your Eternity è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 Novembre 2016.

La prima parte dell’opera si è conclusa il 4 Dicembre 2019, la seconda è partita il 22 Gennaio 2020 sul numero 8 della stessa rivista.

L’opera è stata finora raccolta in 14 volumi.

In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics, che della stessa autrice ha in catalogo anche A Silent Voice – La Forma della Voce:

Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a lui, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza…Un viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione.

