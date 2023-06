One Piece – Netflix: Oda sostiene che una scena del live-action sia perfetta.

One Piece è tra le serie shonen più famosi in tutto il mondo. E, nel corso degli anni, ha avuto modo di conquistare fan di diverse generazioni attraverso storie, personaggi e ambientazioni assolutamente bizzarri. Ma One Piece non è solo divertente, dato che presenta tantissime scene commoventi, tristi e strazianti.

Quindi ci sono innumerevoli scene della serie shonen che hanno fatto piangere tantissimi fan e una di queste potremo rivederla nell‘adattamento live-action di Netflix in arrivo il 31 agosto.

Parliamo di una una delle prime scene iconiche che ha contribuito a unire i pirati di Cappello di Paglia nel raggiungimento dei loro sogni. E con il presente articolo vogliamo riportare che un membro del cast ha dichiarato che c’è una scena in particolare che Eiichiro Oda considera perfetta.

Oda lavora al manga di One Piece da oltre due decenni. Recentemente abbiamo riportato alcuni aneddoti suo mangaka e sui suoi ritmi lavorativi. Infatti ha affermato di dormire solo tre ore al giorno per dedicarsi il più possibile al lavoro. Ma dopo tanti anni di serializzazione, il manga di trova nel suo arco narrativo finale.

In una recente intervista con l’utente The Mary Sue, l’attrice che interpreta Nami, Emily Rudd, ha recentemente rivelato che c’è una scena in particolare che Eiichiro Oda considera perfetta. Per essere più precisi, il mangaka ha parlato di una perfetta interpretazione dal manga/anime al live-action. La scena di cui parliamo e quella della saga di Arlong e degli uomini-pesce, in cui Nami cede e, disperata, chiede a Rufy di aiutarla. Rudd ha affermato che Oda considerava la scena “perfetta”.

La scena in questione ha avuto luogo dopo la rivelazione del passato tragico e traumatico di Nami. La navigatrice della ciurma di Rufy, in precedenza era costretta a lavorare per Arlong, che la minacciava di fare del male a ogni singolo abitante del villaggio se lei non avesse disegnato la mappa per lui.

Una volta apprese tutte queste informazioni su Nami, Rufy per rispondere al grido di aiuto della giovane donna, posa il suo cappello di paglia sulla sua testa e, senza dire altro, si avventura per sconfiggere Arlong. Questa sarà infatti la prima delle più importanti vittorie del Capitano di Cappello di Paglia. Il live-action di Netflix adatterà la saga dell’ East Blue, dunque questa scena sarà una delle più importanti da guardare.

