Dopo il successo della prima stagione era inevitabile la produzione di una seconda per Goblin Slayer, l’emozionante e dissacrante anime dalle tinte dark fantasy, dove i personaggi sono messi al centro di un mondo crudele, violento e massacrante.

Come accennato è stato mostrato un primo teaser trailer dove al centro è presente uno dei protagonisti della storia tratto dalle light novel Goblin Slayer di Kumo Kagyu e Noboru Kannatsuki. Quest’ultimo è stato sicuramente uno degli anime più controversi e discussi degli ultimi anni, ma fatto sta che il pubblico chiede a gran voce la seconda stagione.

La suddetta non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma allo stesso tempo sappiamo della sua potenziale uscita in questo 2023, probabilmente nel periodo autunnale, ma come accennato non sappiamo ancora nulla al riguardo, se non che appunto è previsto per l’anno corrente.

Un buon indizio è ovviamente l’inizio della promozione da parte della produzione con questo nuovo teaser trailer, constatando al momento la produzione di questa seconda stagione, senza dubbio altamente attesa dagli appassionati.

La clip visionabile in calce è una sorta di motion video, dove al centro abbiamo la possibilità di vedere in tutto il suo splendore il design del protagonista dell’anime.

Da questo prima clip vediamo poco e nulla, ma allo stesso tempo nel corso di questi mesi senza dubbio avremmo altro materiale su cui speculare, così come la presenza di altri video del genere raffiguranti altri personaggi della storia.

Goblin Slayer: novità all’orizzonte per la seconda stagione

Al momento lo staff dell’anime di Goblin Slayer ha subito delle modifiche, così come leggiamo su CB: Misato Takada assumerà il ruolo di regista presso il nuovo studio di produzione Liden Films (la stagione 1 di Goblin Slayer è stata sviluppata presso White Fox), mentre il precedente regista Takaharu Ozaki ricoprirà il ruolo di direttore principale.

Hideyuki Kurata torna a occuparsi della composizione della serie, Hiromi Kato torna a disegnare i personaggi e Kenichiro Suehiro torna a comporre le musiche. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book