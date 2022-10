Goblin Slayer è una storia oscura e drammatica e nel corso del tempo di certo ha raggiunto un buon fandom, capace di tener fede all’opera nel corso degli anni. Anche in terra nostrana il titolo ha avuto un buon successo di pubblico e critica.

Oggi il sito ufficiale della piattaforma di giochi per browser G123 di CTW ha condiviso un trailer a proposito del nuovo videogioco dedicato al franchise, ovvero Goblin Slayer: Endless Hunting, presentando anche alcuni personaggi presenti all’interno della trasposizione videoludica.

Purtroppo il video promozionale visionabile in calce non presenta ancora nessun gameplay e al momento, come accennato abbiamo visto solamente i personaggi presenti nel nuovo videogioco.

Goblin Slayer: Endless Hunting non ha ancora molta informazione al riguardo, ma rammentiamo che CTW ha annunciato il gioco il 20 settembre e ANN lo ha riportato non rivelando ancora una data di uscita ufficiale. Ricordiamo che il titolo sarà pubblicato in tutto il mondo, compreso in Italia.

Goblin Slayer: Endless Hunting ha un primo trailer!

L’autore originale del manga è anche al lavoro su una nuova opera intitolata Moscow 2160!

Kagyu supervisionerà la scrittura di Moscow 2160, mentre Sekine Koutarou si occuperà della veste grafiche della storia (che dalla prima immagine sembra anche promettere bene ndr).

I disegni dei personaggi saranno gestiti, confermati e supervisionati da Kannatsuki Noburu e Square Enix prevede di pubblicare il manga in Big Gangan a partire dal prossimo autunno, per la gioia del pubblico intorno all’autore.

Come potete immaginare il pubblico amante del manga antecedente di Kagyu è già curioso di vedere cosa farà il mangaka con questa storia, ancora associato a quanto fatto con il sanguinolento e raccapricciante Goblin Slayer, che ricordiamo ha anche ottenuto una prima stagione animata.

Infatti successivamente al film anime del 2020, Goblin Slayer riceverà presto una seconda stagione da White Fox, sperando in nuovi aggiornamenti il prima possibile.

Il pubblico non è ancora a conoscenza dei personaggi che saranno all’interno di Moscow 2160 o che tipo di minacce seguirà, ma a giudicare da un primo sguardo sicuramente ci troveremo in qualcosa d’interessante.

Cosa ne pensate di quest’ultimo annuncio del manga? Restate aggiornati sul nostro sito!

Fonte ANN – Youtube g123. channel