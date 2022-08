Goblin Slayer è un manga oscuro e tenebroso, ma neanche la sua efferata violenza riesce a tenere lontani i fan da questa vicenda. Kumo Kagyu riesce a raggiungere un equilibrio davvero interessante tra stilo grafico e impostazione della storia e ora sembra aver trovato una nuova vicenda da raccontare e si chiamerà Moscow 2160.

Di recente il pubblico amante di Goblin Slayer è stato informato sulle nuove idee di Kagyu, che sta per cimentarsi in una nuova storia oscura come il suo manga precedente, se non di più; ovviamente questo sarà deciso una volta pubblicata questa nuova opera.

Fortunatamente sono già stati diffusi la trama e il titolo di questa nuova epopea. Quest’ultima rinuncerà completamente al fantasy così come lo abbiamo conosciuto in Goblin Slayer, dando spazio ad una visione distopica della Russia, nuova location per nuovi personaggi.

Secondo Square Enix questo nuovo manga si intitolerà Moscow 2160 e il suo incipit sembra anticipare qualcosa di molto cupo e agghiacciante. Il nuovo progetto di Kagyu sarà ambientato in un lontano futuro, mentre la Russia combatte all’interno della guerra fredda.

Il pubblico non è ancora a conoscenza dei personaggi che saranno all’interno di Moscow 2160 o che tipo di minacce seguirà, ma a giudicare da un primo sguardo sicuramente ci troveremo in qualcosa di interessante.

L’autore di Goblin Slayer annuncia un nuovo manga, Moscow 2160.

"Goblin Slayer" creator Kumo Kagyu starts a new dystopian cold war manga series in Russia titled "Moscow 2160" in Big Gangan soon Art by Sekine Koutarou & Character Design by Kannatsuki Noboru Image © Square Enix, Kumo Kagyu, Sekine Koutarou, Kannatsuki Noboru, SB Creative Corp pic.twitter.com/9f9UutR7zk — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) August 24, 2022

Kagyu supervisionerà la scrittura di Moscow 2160, mentre Sekine Koutarou si occuperà della veste grafiche della storia (che dalla prima immagine sembra anche promettere bene ndr).

I disegni dei personaggi saranno gestiti, confermati e supervisionati da Kannatsuki Noburu e Square Enix prevede di pubblicare il manga in Big Gangan a partire dal prossimo autunno, per la gioia del pubblico intorno all’autore.

Come potete immaginare il pubblico amante del manga antecedente di Kagyu è già curioso di vedere cosa farà il mangaka con questa storia, ancora associato a quanto fatto con il sanguinolento e raccapricciante Goblin Slayer, che ricordiamo ha anche ottenuto una prima stagione animata.

Infatti successivamente al film anime del 2020, Goblin Slayer riceverà presto una seconda stagione da White Fox, sperando in nuovi aggiornamenti il prima possibile.

Cosa ne pensate di quest’ultimo annuncio del manga?