Tra le uscite J-POP Manga del 2 Febbraio 2022 segnaliamo Goblin Slayer 11, che porta a conclusione la saga della montagna innevata con lo scontro decisivo con il Goblin Paladino.

Torna anche Haganai con il 19esimo volume, che avvicina la vicenda alla conclusione.

Continuano anche Kemono Jihen e Shadows House.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 gennaio 2022. Qui potete leggere i primi annunci della casa editrice per il 2022.

Kemono Jihen 9

Di Sho Aimoto

Prezzo: € 6,00

Al termine di un feroce combattimento Kabane e i suoi riescono a respingere Akagi e Kaede, in missione per conto di Inari. Il ragazzo riesce così aottenere la pietra del flusso dal clan degli Orochi. Nel frattempo Inugami, sulle tracce della pietra della purificazione, arriva a Fukuoka, dove dovrà vedersela con il clan dei Kappa in un incontro di sumo! Inoltre, l’ombra delle volpi si avvicina minacciosa anche ad Akira e Yu, i due fratelli ancora in viaggio…

Shadows House 6

Di somato

Prezzo: € 6,50

Le quattro coppie di debuttanti faranno tutto ciò che è in loro potere per trovare il colpevole dell’incidente dello spettro. La loro ricerca della verità li porterà a scoprire una parte dei segreti che circondano la magione. Una villa che distrorce persino il valore della vita…

Goblin Slayer 11

Di Kumo Kagyu, Kousuke Kurose, Noboru Kannatuki

Prezzo: € 6,50

Goblin Slayer sfida a singolar tenzone il goblin paladino sulle piane innevate, e mette in moto il suo piano esplosivo! In seguito, alla gilda si presenta un altro avventuriero novizio che afferma di voler sterminare goblin.

Come si comporterà il nostro protagonista nei suoi confronti? Siamo arrivati infine alla conclusione dell’arco narrativo della montagna innevata, e all’inizio di quello sul centro di addestramento per avventurieri!

Haganai 19

Di Itachi, Yomi Hirasaka, Buriki

Prezzo: € 5,90

Un Natale all’insegna di grandi disordini… allontanatosi dalla sede del club, dove al termine della festa lo aspettavano Sena e Yozora, Kodaka si imbatte in Yukimura. La ragazza, avvolta in uno splendido abito, lo incalza affinché prenda una “decisione”… Quale sarà la reazione di Kodaka?

Le uscite J-POP Manga del 2 Febbraio 2022: le ristampe

Girl from the other side 03, 04 e 06

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 2

Made in Abyss 04, 06 e 09

NeuN 1, 2 e 5

Tokyo Revengers 01, 02, 03 e 09

Monster Musume 1

The Promised Neverland 07 e 20 Tokyo Ghoul 04 Tokyo Ghoul:RE 03

Your Name 1, 2 e 3

Your Name BOX VOL. 1-3

BJ Alex Box 1 (VOL. 1-2)