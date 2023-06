Chainsaw Man nonostante le critiche da parte dei più appassionati, la seconda stagione sembra essere già in produzione al momento, insieme ad un film dedicato che molto probabilmente farà da cardine, tramite, tra le prime due stagioni; quest’ultima al momento senza ancora una data di uscita.

Come spesso accade l’ultimo episodio trasmesso ha ovviamente mostrato degli elementi e dei personaggi prossimamente presenti nella prossima stagione, come ad esempio Reze, una delle figure più presenti nei prossimi eventi della storia architettata dal geniale Fujimoto.

La ragazza ha fatto solamente un piccolo cameo nella prima stagione, ma chi ha letto il manga conosce la sua importanza negli eventi futuri. Quindi in una potenziale seconda stagione sarà adattato l’arco narrativo del Bomb Devil, sicuramente uno dei più amati dal pubblico, se non quello più apprezzato al momento.

MAPPA dovrà compiere un lavoro enorme per la trasposizione per non rischiare le precedenti critiche subite nel corso degli ultimi mesi, dove i lettori hanno accusato l’anime di andarci troppo leggero con l’atmosfera, dove da horror sembra essere diventata uno slice of life, come leggiamo su CB.

Anche se abbiamo ricevuto da un leak la notizia che la nuova stagione potrebbe essere ufficializzata a breve insieme a un film, d’altro canto non abbiamo ancora nulla di concreto e quindi alla fine non ci resta che attendere.

Chainsaw Man: cosa vedremo nella seconda stagione?

Quindi la prima stagione al momento ha solamente donato un’infarinatura generale al pubblico, quindi un’eventuale seconda potrebbe essere molto interessante dal punto di vista narrativo, oltre che a livello di messa in scena, visti i numerosi eventi profondi presenti nei capitoli non ancora adattati da MAPPA.

Come accennato la seconda stagione non è stata ancora confermata, così come il film, ma a breve nei prossimi eventi dedicati un leak ha confermato la presenza di ambi i prodotti. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book