Chainsaw Man: film e seconda stagione sono in lavorazione?

Chainsaw Man dopo tante vicissitudini ha confermato la seconda stagione dell’anime, insieme a un film che dovrebbe uscire come tramite della prossima stagione, come accaduto con Demon Slayer ad esempio, anche se questo dettaglio non è stato ancora confermato.

Come leggiamo su Anime Senpai il film e la seconda stagione di Chainsaw Man sembrano essere confermati, anche se dobbiamo ancora aspettare una conferma di MAPPA al riguardo.

Detto questo il successo ottenuto dalla prima stagione anime sembra donare man forte a questa teoria, anche se dopo le critiche subite si sta ancora pensando al regista della prossima stagione.

Secondo un post leak di @WSJ_manga leggiamo: “Chainsaw Man sta ricevendo una nuova stagione anime e un adattamento cinematografico secondo le fughe di notizie su Weibo.”

Quindi non abbiamo una conferma ufficiale ma allo stesso tempo ci troviamo di fronte a una fuga di notizie alquanto interessante, dove non solo la seconda stagione anime sembra confermata ma anche il lungometraggio dedicato.

La prima stagione ha adattato solo i primi 38 capitoli del manga. La seconda stagione molto probabilmente adatterà i capitoli da 39 a 70. Questi capitoli coprono l’arco della Bomb Girl e l’arco degli Assassini Internazionali.

Il leak è molto interessante e così come leggiamo dai commenti anche il pubblico sembra davvero entusiasta, visto anche l’enorme successo della prima stagione, uno dei successi sicuramente più grandi dell’anno 2022.

I nuovi fan hanno apprezzato l’anime ma i fan di vecchia data hanno criticato aspramente l’atmosfera generale della serie, visto che a detta loro MAPPA ha scombussolato l’anima originale del manga, più terrificante e inquietante di quanto mostrato all’interno della prima stagione.

Voi cosa ne pensate di questa notizia? Volete vedere un film anime dedicato a Chainsaw Man? State aspettando la seconda stagione dell’anime? Diteci la vostra.

Fonte Anime Senpai – Twitter